Путин дал поручение федеральным министрам по пожару в Сосьве

Президент РФ Владимир Путин получил отчет от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и министра МЧС Александра Куренкова о том, как прошла встреча с погорельцами из села Сосьва, где сгорело больше сотни домов. Также Путин дал поручения министру юстиции по сгоревшей колонии в селе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Куренков и Куйвашев общались сегодня с людьми, и после этого еще до посадки в вертолет связались с президентом и дали ему доклад, какие проблемы есть у людей, предложения по решению проблем, сроки и другое. Также президент общался с министром юстиции по поводу сгоревшей колонии. Эту тему вынесут на повестку дня встречи Путина с правительством», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналиста во время конференц-колла.
Пострадавшим жителям Сосьвы также выделят дополнительные средства. Пожар в поселке Сосьва вспыхнул 25 апреля. Сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 ФСИН, лечебное учреждение сгорело полностью. Потом огонь стал распространяться по поселку. Всего в пожаре сгорело больше 92 домов. Известно, что один человек погиб, один пропал без вести. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке.
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