Свердловчане стали массово получать сообщения в соцсетях от жителей Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Некоторые жители Украины злорадствуют над погорельцами Сосьвы (Свердловская область). Негативные сообщения массово начали приходить свердловчанам в социальных сетях. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«В России горит село Сосьва. В районе введен режим ЧС. Карма. Она придет везде. Значит, детка, я из Украины. Бумеранг возвращается, и теперь горит часть деревни. Ох, как красиво. Сдохните вы скоро», — пишут жители Украины свердловчанам в соцсетях.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков прибыли в уничтоженную огнем Сосьву. Вся информация о пожаре в Сосьве — в материале URA.RU.

Скрин: читатели URA.RU