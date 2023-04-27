На Украине злорадствуют над пострадавшими в огне жителями Сосьвы. Скрин

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Свердловчане стали массово получать сообщения в соцсетях от жителей Украины Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Некоторые жители Украины злорадствуют над погорельцами Сосьвы (Свердловская область). Негативные сообщения массово начали приходить свердловчанам в социальных сетях. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«В России горит село Сосьва. В районе введен режим ЧС. Карма. Она придет везде. Значит, детка, я из Украины. Бумеранг возвращается, и теперь горит часть деревни. Ох, как красиво. Сдохните вы скоро», — пишут жители Украины свердловчанам в соцсетях.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков прибыли в уничтоженную огнем Сосьву. Вся информация о пожаре в Сосьве — в материале URA.RU.

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Некоторые жители Украины злорадствуют над погорельцами Сосьвы (Свердловская область). Негативные сообщения массово начали приходить свердловчанам в социальных сетях. Об этом рассказали читатели URA.RU. «В России горит село Сосьва. В районе введен режим ЧС. Карма. Она придет везде. Значит, детка, я из Украины. Бумеранг возвращается, и теперь горит часть деревни. Ох, как красиво. Сдохните вы скоро», — пишут жители Украины свердловчанам в соцсетях. Ранее URA.RU сообщало, что глава Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков прибыли в уничтоженную огнем Сосьву. Вся информация о пожаре в Сосьве — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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