По итогам публичных слушаний проект строительства нового ЖК отклонили Фото: Анна Холмова © URA.RU

В Доме архитектора Челябинска 27 апреля состоялись публичные слушания, на которых жители раскритиковали проект строительства нового элитного ЖК рядом с городским бором на перекрестке улиц Лесопарковая и Худякова. Как передает корреспондент URA.RU, на мероприятие пришло почти несколько сотен челябинцев и часть жителей пришлось разместить в фойе.

«Мы ситуацию внимательно разбирали и данная площадка никогда не входила в охранную зону городского бора. Экологическая составляющая бора при строительстве жилищного комплекса не пострадает. Имущественный комплекс был нами выкуплен в составе нескольких зданий. Два года разбирали, как лучше развить данный участок и остановились на строительстве жилых домов с общей парковкой, планируем построить в новом ЖК детский сад и школу», — заявил представитель застройщика.

Проект застройщика перед жителями защищали четыре представителя компании. Периодически из-за зала доносились выкрики с требованием не допустить строительство ЖК. Челябинцы опасаются, что это приведет к дополнительной нагрузке на коммунальную и транспортную инфраструктуру. По итогам публичных слушаний проект строительства нового ЖК отклонили и отправили на рассмотрение комиссии.

Новый жилой комплекс планируют возвести на месте бывшего профилактория. Осенью 2022 года этот актив приобрел челябинский бизнесмен, собственник группы компаний «Никс» Николай Серсков. Проект одобрили и с мэрией города уже заключен договор о комплексном развитии территории с ООО «Солнечное».

Застройщик не смог убедить жителей в строительстве элитного ЖК Фото: Анна Холмова © URA.RU