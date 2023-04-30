Самые дорогие квартиры в Челябинске стоят дороже 30 млн рублей

Одну из самых дорогих квартир в Челябинске готовы продать дороже 43 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске самые дорогие квартиры продаются в центре города и стоят более 30 млн рублей. Такие данные указаны на сайте объявлений «Авито».

«За 43 822 660 рублей продаются апартаменты 4-комнатные без отделки в жилом комплексе „Голос в сердце города“ (улица Труда, 157А). Общая площадь 229,8 кв. м., площадь комнат 89,4 кв. м. Есть две лоджии, два санузла», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Срок сдачи объекта — IV квартал 2025 года. Будущим владельцам обещают уникальные виды, террасу на крыше, четыре этажа паркинга и собственный ресторан, который будет располагаться непосредственно в доме.

В числе дорогих квартир Челябинска также самый большой пентхаус в доме бизнес-класса «Белый остров» по улице Свободы, 4. За 5-комнатную квартиру площадью 255 кв. м. владельцы просят 35 млн рублей. Как указано в объявлении, в квартире есть возможность разместить три санузла. Жильцы этого дома смогут наслаждаться утренними пробежками или вечерними прогулками по набережной вдоль реки Миасс, лишь выйдя из подъезда.

В топе самого дорогого жилья в Челябинске 4-комнатная квартира площадью 160 кв. м. в жилом комплексе «Лесопарковый» по улице Лесопарковая, 5к2. Ее стоимость — 33 млн рублей. Ремонт в квартире сделан согласно дизайн-коду, отделка выдержана в одном стиле и продумана каждая деталь.

Чуть дешевле — за 31 444 587 млн рублей — продают апартаменты также в ЖК «Голос в сердце города». При этом, одна цена указана за трехкомнатную и четырехкомнатную квартиры площадью в 162,5 кв. м. и 162,9 кв. м. соответственно.

3-комнатные апартаменты находятся на 28 этаже. Площадь комнат 89,4 кв. м., есть две лоджии, три санузла.

Апартаменты в четыре комнаты также расположены на 28 этаже. У двух комнат площадью по 15 кв. м. отдельный выход на лоджию, еще две комнаты по 58 кв. м. и 26 кв. м. привлекают своей необычной формой и большими винтажными комнатами, указано в объявлении.