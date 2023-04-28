В Екатеринбурге топовые бойцы сразятся на кулаках

В екатеринбургском культурно-развлекательном комплексе «Уралец» 29 апреля RCC HARD проведут первый турнир по кулачным боям. Вечер поединков возглавит бой Сергея Кратоса и бразильского нокаутера Кристиана Фролича. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе единоборств.
«Турнир возглавит бой топового бойца Сергея Кратоса против бразильского нокаутера Кристиана Фролича. Кратос за пять поединков на кулаках всегда забирал бонусы вечера, а один из его поединков был признан лучшим за 2023 год. Бразилец Фролич дебютирует в подобном типе боев, он никогда не выступал без перчаток, но на последнем турнире оформил нокаут, сломав сопернику орбитальную кость», — сказано в сообщении.
Со-главным поединком станет встреча Дауда Стхански, одного из родоначальников кулачных поединков в России и Михаила Колобегова, представляющего смешанные единоборства. За весь вечер RCC HARD проведут 15 боев.
Ранее URA.RU писало, что на площадке КРК «Уралец» пройдет турнир кулачных боев RCC HARD, концепция и визуальные решения которого будут разработаны нейросетью. Зрители, посетившие поединки, помимо боев увидят их необычную атмосферу.
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