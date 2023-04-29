Галустян, Галыгин и Якушев поддержали запуск большого шоу по кулачным боям в Екатеринбурге. Фото, видео

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"Вечер звезд" в Академии единоборств РМК. Екатеринбург, бокс, ринг, rcc boxing promotions
Поддержать запуск шоу по кулачным боям в Екатеринбурге пришли Галустян, Галыгин и Якушев Фото:

В Екатеринбурге на базе КРК «Уралец» RCC Hard впервые провели экстремальные бои на кулаках. Главными гостями шоу стали боец UFC Петр Ян, Магомед Исмаилов, полпред президента РФ Владимир Якушев, артисты Вадим Галыгин и Михаил Галустян, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Главным поединком вечера стало противостояние Сергея Калинина (Кратос) и Кристиана Фролича (URSO), в котором одержал победу первый боец по решению судей. Перед выходом на ринг спортсменов представляла нейросеть. На вечернее событие были распроданы все билеты. Первое шоу RCC Hard по кулачным боям приехали поддержать полпред президента России по УрФО Владимир Якушев, комики Вадим Галыгин и Михаил Галустян. Также мероприятие посетили профессиональные спортсмены Петр Ян, Магомед Исмаилов, Иван Штырков и организатор одной из первых лиг по кулачным боям в России TopDog Данил Алеев, известный в широких кругах под прозвищем «Регбист», — передает корреспондент агентства с места событий.

Всего на ринге провели 14 боев в категории веса от 63 до 100 килограммов. Билеты на турнир были полностью распроданы.

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В Екатеринбурге на базе КРК «Уралец» RCC Hard впервые провели экстремальные бои на кулаках. Главными гостями шоу стали боец UFC Петр Ян, Магомед Исмаилов, полпред президента РФ Владимир Якушев, артисты Вадим Галыгин и Михаил Галустян, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Главным поединком вечера стало противостояние Сергея Калинина (Кратос) и Кристиана Фролича (URSO), в котором одержал победу первый боец по решению судей. Перед выходом на ринг спортсменов представляла нейросеть. На вечернее событие были распроданы все билеты. Первое шоу RCC Hard по кулачным боям приехали поддержать полпред президента России по УрФО Владимир Якушев, комики Вадим Галыгин и Михаил Галустян. Также мероприятие посетили профессиональные спортсмены Петр Ян, Магомед Исмаилов, Иван Штырков и организатор одной из первых лиг по кулачным боям в России TopDog Данил Алеев, известный в широких кругах под прозвищем «Регбист», — передает корреспондент агентства с места событий. Всего на ринге провели 14 боев в категории веса от 63 до 100 килограммов. Билеты на турнир были полностью распроданы.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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