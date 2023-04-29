29 апреля 2023
28 апреля 2023

В ХМАО мужчина с огнетушителем напал на сотрудников банка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные учения в колледже имени Ползунова. Екатеринбург, охрана, огнетушитель, сторож, тушение огня, пожарная безопасность
Мужчина с огнетушителем ворвался в офис банка в Нефтеюганске Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) мужчина с огнетушителем в руках зашел в офис банка, расположенного в 12 микрорайоне, прокричав угрозы в адрес сотрудников, он покинул офис. Об инциденте сообщила сотрудница банка Марина Белова.

«Он [мужчина] пришел в банк с целью снять пенсию отца, но так как у отца не было с собой ни паспорта, ни телефона, то восстановить пин код от карты не представлялось возможным. Тогда мужчина с угрозами расправы выбежал из отделения, взял огнетушитель в коридоре и забежал [в офис], замахиваясь на сотрудников банка. Прикладываю видеофиксацию, которую успел произвести один из сотрудников», — написала Марина Белова в группе «Это Юганск, детка» в социальной сети «ВКонтакте».

Она также сообщает, что личность дебошира известна и сотрудники банка составили заявление в органы внутренних дел. В полиции заявление приняли, но предупредили, что серьезных санкций предъявить к нарушителю не смогут из-за незначительности проступка.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с вопросом, какие санкции может применить полиция по отношению к мужчине в данном случае и что делать оказавшимся в такой ситуации жителям. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте пара глухонемых напала на ребенка. Дело о нападении взял на контроль председатель СКР РФ Александр Бастрыкин.

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В Нефтеюганске (ХМАО) мужчина с огнетушителем в руках зашел в офис банка, расположенного в 12 микрорайоне, прокричав угрозы в адрес сотрудников, он покинул офис. Об инциденте сообщила сотрудница банка Марина Белова. «Он [мужчина] пришел в банк с целью снять пенсию отца, но так как у отца не было с собой ни паспорта, ни телефона, то восстановить пин код от карты не представлялось возможным. Тогда мужчина с угрозами расправы выбежал из отделения, взял огнетушитель в коридоре и забежал [в офис], замахиваясь на сотрудников банка. Прикладываю видеофиксацию, которую успел произвести один из сотрудников», — написала Марина Белова в группе «Это Юганск, детка» в социальной сети «ВКонтакте». Она также сообщает, что личность дебошира известна и сотрудники банка составили заявление в органы внутренних дел. В полиции заявление приняли, но предупредили, что серьезных санкций предъявить к нарушителю не смогут из-за незначительности проступка. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с вопросом, какие санкции может применить полиция по отношению к мужчине в данном случае и что делать оказавшимся в такой ситуации жителям. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте пара глухонемых напала на ребенка. Дело о нападении взял на контроль председатель СКР РФ Александр Бастрыкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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