В ХМАО мужчина с огнетушителем напал на сотрудников банка. Видео

30 апреля 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Мужчина с огнетушителем ворвался в офис банка в Нефтеюганске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) мужчина с огнетушителем в руках зашел в офис банка, расположенного в 12 микрорайоне, прокричав угрозы в адрес сотрудников, он покинул офис. Об инциденте сообщила сотрудница банка Марина Белова. «Он [мужчина] пришел в банк с целью снять пенсию отца, но так как у отца не было с собой ни паспорта, ни телефона, то восстановить пин код от карты не представлялось возможным. Тогда мужчина с угрозами расправы выбежал из отделения, взял огнетушитель в коридоре и забежал [в офис], замахиваясь на сотрудников банка. Прикладываю видеофиксацию, которую успел произвести один из сотрудников», — написала Марина Белова в группе «Это Юганск, детка» в социальной сети «ВКонтакте». Она также сообщает, что личность дебошира известна и сотрудники банка составили заявление в органы внутренних дел. В полиции заявление приняли, но предупредили, что серьезных санкций предъявить к нарушителю не смогут из-за незначительности проступка. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с вопросом, какие санкции может применить полиция по отношению к мужчине в данном случае и что делать оказавшимся в такой ситуации жителям. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте пара глухонемых напала на ребенка. Дело о нападении взял на контроль председатель СКР РФ Александр Бастрыкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нефтеюганске (ХМАО) мужчина с огнетушителем в руках зашел в офис банка, расположенного в 12 микрорайоне, прокричав угрозы в адрес сотрудников, он покинул офис. Об инциденте сообщила сотрудница банка Марина Белова. «Он [мужчина] пришел в банк с целью снять пенсию отца, но так как у отца не было с собой ни паспорта, ни телефона, то восстановить пин код от карты не представлялось возможным. Тогда мужчина с угрозами расправы выбежал из отделения, взял огнетушитель в коридоре и забежал [в офис], замахиваясь на сотрудников банка. Прикладываю видеофиксацию, которую успел произвести один из сотрудников», — написала Марина Белова в группе «Это Юганск, детка» в социальной сети «ВКонтакте». Она также сообщает, что личность дебошира известна и сотрудники банка составили заявление в органы внутренних дел. В полиции заявление приняли, но предупредили, что серьезных санкций предъявить к нарушителю не смогут из-за незначительности проступка. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с вопросом, какие санкции может применить полиция по отношению к мужчине в данном случае и что делать оказавшимся в такой ситуации жителям. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте пара глухонемых напала на ребенка. Дело о нападении взял на контроль председатель СКР РФ Александр Бастрыкин.