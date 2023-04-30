В свердловском городе нашли труп пропавшего мужчины без головы

СК устанавливает обстоятельства смерти мужчины Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В квартире одного из домов в Серове (Свердловская область) нашли труп ранее пропавшего мужчины, у тела отсутствует голова. Информацию об этом подтвердил руководитель Серовского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Свердловской области Александр Базуев.

«Найден труп. Могу пояснить, что проводятся мероприятия по установлению обстоятельств смерти», — передает слова Александра Базуева «Серов. Глобус».

Мужчина вышел из дома и перестал выходить на связь 22 апреля. С тех пор о местоположении мужчины информации не поступало. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СКР по Свердловской области. Там от комментариев отказались.