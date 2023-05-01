Куйвашев наградил заслуженного тренера РСФСР

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил Сергея Новаковского за особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социального развития региона. Новаковского отметили знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени.
Сергей Новаковский родился 3 декабря 1956 года в Балхаше, Казахская ССР, в семье военнослужащего, участника Великой Отечественной войны. В 1974 году Сергей окончил среднюю школу № 23 в Нижнем Тагиле. В 1976 году стал чемпионом СССР среди студентов и получил звание «Мастер спорта СССР по греко-римской борьбе». За годы тренерской работы воспитал 1 заслуженного мастера спорта России, 5 мастеров спорта международного класса, более 20 мастеров спорта.
Кроме всего, Новаковский является заслуженным тренером РСФСР (1990). Судья международной категории (1993). Доктор педагогических наук (2003). В качестве судьи обслуживал Олимпийские игры 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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