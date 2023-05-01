01 мая 2023
30 апреля 2023

Куйвашев наградил заслуженного тренера РСФСР

Сергей Новаковский награжден «За заслуги перед Свердловской областью» I степени
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Постановочная тренировка по греко-римской борьбе главы регионального исполкома партии Единая россия Алексея Малофеева. Челябинск, малофеев алексей, греко-римская борьба
Сергей Новаковский воспитал десятки выдающихся спортсменов Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил Сергея Новаковского за особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социального развития региона. Новаковского отметили знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени.

Сергей Новаковский родился 3 декабря 1956 года в Балхаше, Казахская ССР, в семье военнослужащего, участника Великой Отечественной войны. В 1974 году Сергей окончил среднюю школу № 23 в Нижнем Тагиле. В 1976 году стал чемпионом СССР среди студентов и получил звание «Мастер спорта СССР по греко-римской борьбе». За годы тренерской работы воспитал 1 заслуженного мастера спорта России, 5 мастеров спорта международного класса, более 20 мастеров спорта.

Кроме всего, Новаковский является заслуженным тренером РСФСР (1990). Судья международной категории (1993). Доктор педагогических наук (2003). В качестве судьи обслуживал Олимпийские игры 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил Сергея Новаковского за особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социального развития региона. Новаковского отметили знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени. Сергей Новаковский родился 3 декабря 1956 года в Балхаше, Казахская ССР, в семье военнослужащего, участника Великой Отечественной войны. В 1974 году Сергей окончил среднюю школу № 23 в Нижнем Тагиле. В 1976 году стал чемпионом СССР среди студентов и получил звание «Мастер спорта СССР по греко-римской борьбе». За годы тренерской работы воспитал 1 заслуженного мастера спорта России, 5 мастеров спорта международного класса, более 20 мастеров спорта. Кроме всего, Новаковский является заслуженным тренером РСФСР (1990). Судья международной категории (1993). Доктор педагогических наук (2003). В качестве судьи обслуживал Олимпийские игры 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...