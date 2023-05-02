Студенты Краснотурьинского индустриального колледжа 2 мая помогли очистить территорию в поселке Сосьва, где огонь уничтожил более 100 домов. Об этом сообщил мэр Краснотурьинска Александр Устинов.
«Наши ребята, студенты Краснотурьинского индустриального колледжа, сегодня помогали очищать территорию в Сосьве. Спасибо Вам огромное за помощь!» — написал Устинов в соцсетях.
По словам мэра Устинова, в уборке участвовали 37 студентов, два преподавателя и один волонтер, который приехал в Краснотурьинск в гости к родителям. «Студенты уставшие, но радостные, что хоть чем-то смогли помочь людей, попавшим в беду», — отметил мэр.
Ранее сообщалось, что Свердловскую область охватили десятки крупных пожаров. Одним из крупнейших пожаров стало возгорание в поселке Сосьва.
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