Свердловские студенты помогли навести порядок в Сосьве. Фото

03 мая 2023 в 04:38 Размер текста - 17 +

Студенты прибрали участок территории в Сосьве (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Студенты Краснотурьинского индустриального колледжа 2 мая помогли очистить территорию в поселке Сосьва, где огонь уничтожил более 100 домов. Об этом сообщил мэр Краснотурьинска Александр Устинов. «Наши ребята, студенты Краснотурьинского индустриального колледжа, сегодня помогали очищать территорию в Сосьве. Спасибо Вам огромное за помощь!» — написал Устинов в соцсетях. По словам мэра Устинова, в уборке участвовали 37 студентов, два преподавателя и один волонтер, который приехал в Краснотурьинск в гости к родителям. «Студенты уставшие, но радостные, что хоть чем-то смогли помочь людей, попавшим в беду», — отметил мэр. Ранее сообщалось, что Свердловскую область охватили десятки крупных пожаров. Одним из крупнейших пожаров стало возгорание в поселке Сосьва. Фото: соцсети Александра Устинова Фото: соцсети Александра Устинова Фото: соцсети Александра Устинова Фото: соцсети Александра Устинова

Студенты Краснотурьинского индустриального колледжа 2 мая помогли очистить территорию в поселке Сосьва, где огонь уничтожил более 100 домов. Об этом сообщил мэр Краснотурьинска Александр Устинов. «Наши ребята, студенты Краснотурьинского индустриального колледжа, сегодня помогали очищать территорию в Сосьве. Спасибо Вам огромное за помощь!» — написал Устинов в соцсетях. По словам мэра Устинова, в уборке участвовали 37 студентов, два преподавателя и один волонтер, который приехал в Краснотурьинск в гости к родителям. «Студенты уставшие, но радостные, что хоть чем-то смогли помочь людей, попавшим в беду», — отметил мэр. Ранее сообщалось, что Свердловскую область охватили десятки крупных пожаров. Одним из крупнейших пожаров стало возгорание в поселке Сосьва.