02 мая 2023

Свердловские студенты помогли навести порядок в Сосьве. Фото

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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, пгт сосьва, лиу23, лечебно исправительное учреждение23 гуфсин
Студенты прибрали участок территории в Сосьве (архивное фото) Фото:
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Пожары в Свердловской области

Студенты Краснотурьинского индустриального колледжа 2 мая помогли очистить территорию в поселке Сосьва, где огонь уничтожил более 100 домов. Об этом сообщил мэр Краснотурьинска Александр Устинов.

«Наши ребята, студенты Краснотурьинского индустриального колледжа, сегодня помогали очищать территорию в Сосьве. Спасибо Вам огромное за помощь!» — написал Устинов в соцсетях.

По словам мэра Устинова, в уборке участвовали 37 студентов, два преподавателя и один волонтер, который приехал в Краснотурьинск в гости к родителям. «Студенты уставшие, но радостные, что хоть чем-то смогли помочь людей, попавшим в беду», — отметил мэр.

Ранее сообщалось, что Свердловскую область охватили десятки крупных пожаров. Одним из крупнейших пожаров стало возгорание в поселке Сосьва.

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Студенты Краснотурьинского индустриального колледжа 2 мая помогли очистить территорию в поселке Сосьва, где огонь уничтожил более 100 домов. Об этом сообщил мэр Краснотурьинска Александр Устинов. «Наши ребята, студенты Краснотурьинского индустриального колледжа, сегодня помогали очищать территорию в Сосьве. Спасибо Вам огромное за помощь!» — написал Устинов в соцсетях. По словам мэра Устинова, в уборке участвовали 37 студентов, два преподавателя и один волонтер, который приехал в Краснотурьинск в гости к родителям. «Студенты уставшие, но радостные, что хоть чем-то смогли помочь людей, попавшим в беду», — отметил мэр. Ранее сообщалось, что Свердловскую область охватили десятки крупных пожаров. Одним из крупнейших пожаров стало возгорание в поселке Сосьва.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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