На День Победы в Пермь вместо симфонического оркестра пригласили панк-группу из прошлого

Концерт на пермской эспланаде 9 мая пройдет с 12 до 21 часа (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Власти Перми заключили контракт о выступлении на концерте в честь Дня Победы советской и российской рок-группы «Оркестр А.В. Панова», которая также известна под названием «Автоматические удовлетворители». Это следует из контракта, который размещен на портале госзакупок. На самом же деле 9 мая на эспланаде планирует выступить пермский эстрадно-симфонический оркестр В.А. Панова, выяснило URA.RU.

«Исполнитель принимает на себя обязательство по обеспечению участия творческого коллектива оркестра А.В. Панова в рамках организации и проведения мероприятия, посвященного государственному празднику День Победы, а заказчик обязуется принять и оплатить услуги», — указано в контракте. Он подписан директором Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий Андреем Хомяковым. Цена услуг 98 тысяч рублей.

В реальности в документ вкралась ошибка в инициалах руководителя музыкального коллектива. К выступлению сейчас готовится эстрадно-симфонический оркестр под управлением В.А. (Вячеслава Алексеевича) Панова. Как рассказал URA.RU музыкант, коллектив работает над программой выступления. Оно состоится в рамках большого праздничного концерта на пермской эспланаде.

Эстрадно-симфонический оркестр исполняет свои версии классических произведений, современные вокальные и инструментальные сочинения в джазовом стиле, а также уникальные микс-композиции с использованием компьютерных технологий. «Оркестр А.В. Панова» — проект советского и российского рок-музыканта Андрея Валерьевича Панова, известного под псевдонимом Свин. Он умер в 1998 году, после чего группа распалась.

В договоре и техзадании коллектив назван оркестром А.В. Панова Скрин части контракта с портал госзакупок