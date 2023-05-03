03 мая 2023

Силовики поймали мужчину, нарисовавшего рекламу наркотиков на половине домов в Заречном. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские быстро вычислили людей, причастных к появлению рекламы наркотиков Фото:

В Заречном (Свердловская область) полицейские задержали нарушителей, которые нанесли рекламу наркотиков почти на половину зданий в городе, сообщил мэр Андрей Захарцев. Одним из задержанных оказался мужчина с татуировками на шее.

«Сотрудники полиции и прокуратуры задержали нарушителей, которые нанесли рекламу запрещенных веществ почти на половину зданий в Заречном. Их поймали менее чем за неделю, а надписи на домах оперативно ликвидировали», — написал Захарцев в telegram-канале.

Мэр отметил, что реклама наркотических веществ появилась на десятках городских объектов всего за два дня. Авторов незаконной рекламы задержали в Екатеринбурге. Они понесут установленное российским законодательством наказание. Также Андрей Захарцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал видео, на котором один из задержанных попросил прощения у жителей Заречного за совершенный поступок.

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В Заречном (Свердловская область) полицейские задержали нарушителей, которые нанесли рекламу наркотиков почти на половину зданий в городе, сообщил мэр Андрей Захарцев. Одним из задержанных оказался мужчина с татуировками на шее. «Сотрудники полиции и прокуратуры задержали нарушителей, которые нанесли рекламу запрещенных веществ почти на половину зданий в Заречном. Их поймали менее чем за неделю, а надписи на домах оперативно ликвидировали», — написал Захарцев в telegram-канале. Мэр отметил, что реклама наркотических веществ появилась на десятках городских объектов всего за два дня. Авторов незаконной рекламы задержали в Екатеринбурге. Они понесут установленное российским законодательством наказание. Также Андрей Захарцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал видео, на котором один из задержанных попросил прощения у жителей Заречного за совершенный поступок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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