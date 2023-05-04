Челябинский губернатор сменил руководителя своей приемной в Снежинске

04 мая 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Текслер подписал распоряжение о назначении Ремезова на новый пост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил руководителем своей общественной приемной в Снежинске Алексея Ремезова. Ранее пост занимал Юрий Поздняков. Соответствующее распоряжение появилось 4 мая на официальном интернет-портале правовой информации. «Освободить от занимаемой должности руководителя общественной приемной губернатора Челябинской области в Снежинском городском округе Юрия Позднякова. Назначить руководителем Алексея Ремезова», — следует из распоряжения, опубликованного на портале. Ремезов является председателем собрания депутатов Снежинска. Поздняков руководит территориальной избирательной комиссией.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил руководителем своей общественной приемной в Снежинске Алексея Ремезова. Ранее пост занимал Юрий Поздняков. Соответствующее распоряжение появилось 4 мая на официальном интернет-портале правовой информации. «Освободить от занимаемой должности руководителя общественной приемной губернатора Челябинской области в Снежинском городском округе Юрия Позднякова. Назначить руководителем Алексея Ремезова», — следует из распоряжения, опубликованного на портале. Ремезов является председателем собрания депутатов Снежинска. Поздняков руководит территориальной избирательной комиссией.