Челябинский губернатор сменил руководителя своей приемной в Снежинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил руководителем своей общественной приемной в Снежинске Алексея Ремезова. Ранее пост занимал Юрий Поздняков. Соответствующее распоряжение появилось 4 мая на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить от занимаемой должности руководителя общественной приемной губернатора Челябинской области в Снежинском городском округе Юрия Позднякова. Назначить руководителем Алексея Ремезова», — следует из распоряжения, опубликованного на портале.
Ремезов является председателем собрания депутатов Снежинска. Поздняков руководит территориальной избирательной комиссией.
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