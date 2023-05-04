Челябинский губернатор сменил руководителя своей приемной в Снежинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль Билет в будущее. Екатеринбург , текслер алексей
Текслер подписал распоряжение о назначении Ремезова на новый пост Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил руководителем своей общественной приемной в Снежинске Алексея Ремезова. Ранее пост занимал Юрий Поздняков. Соответствующее распоряжение появилось 4 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности руководителя общественной приемной губернатора Челябинской области в Снежинском городском округе Юрия Позднякова. Назначить руководителем Алексея Ремезова», — следует из распоряжения, опубликованного на портале.

Ремезов является председателем собрания депутатов Снежинска. Поздняков руководит территориальной избирательной комиссией.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил руководителем своей общественной приемной в Снежинске Алексея Ремезова. Ранее пост занимал Юрий Поздняков. Соответствующее распоряжение появилось 4 мая на официальном интернет-портале правовой информации. «Освободить от занимаемой должности руководителя общественной приемной губернатора Челябинской области в Снежинском городском округе Юрия Позднякова. Назначить руководителем Алексея Ремезова», — следует из распоряжения, опубликованного на портале. Ремезов является председателем собрания депутатов Снежинска. Поздняков руководит территориальной избирательной комиссией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...