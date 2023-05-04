Дерматолог рассказала об опасности дачных удобрений

Врач-дерматолог Филева: химические удобрения на даче способы вызвать аллергию и даже отравление

04 мая 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

Химическая токсичность дачных удобрений может вызвать ожоги у человека, заявила Александра Филева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дачные удобрения могут быть опасны для здоровья из-за их химической токсичности. Об этом заявила врач-дерматолог Лаборатории «Гемотест» Александра Филева. Она объяснила, что химические удобрения могут вызвать аллергическую реакцию при попадании на кожу, в глаза, нос или рот. «Распыление удобрений на открытом воздухе опасно тем, что микроскопические капли раствора легко разлетаются даже при несильном ветре и могут попасть на человека», — рассказала Филева « Газете.ру ». Она добавила, что некоторые средства довольно «агрессивны». По словам дерматолога, они могут вызвать приступ кашля, слезоточивость, зуд, рвоту и другие негативные реакции организма. Филева порекомендовала отложить обработку растений, если на улице сильный ветер, и посоветовала использовать средства защиты: очки, маску и перчатки. Ранее эксперты рассказали, чем удобрять растения для хорошего урожая, передают «Дни.ру». Агрономы объяснили, что азот является самым эффективным средством.

Дачные удобрения могут быть опасны для здоровья из-за их химической токсичности. Об этом заявила врач-дерматолог Лаборатории «Гемотест» Александра Филева. Она объяснила, что химические удобрения могут вызвать аллергическую реакцию при попадании на кожу, в глаза, нос или рот. «Распыление удобрений на открытом воздухе опасно тем, что микроскопические капли раствора легко разлетаются даже при несильном ветре и могут попасть на человека», — рассказала Филева «Газете.ру». Она добавила, что некоторые средства довольно «агрессивны». По словам дерматолога, они могут вызвать приступ кашля, слезоточивость, зуд, рвоту и другие негативные реакции организма. Филева порекомендовала отложить обработку растений, если на улице сильный ветер, и посоветовала использовать средства защиты: очки, маску и перчатки. Ранее эксперты рассказали, чем удобрять растения для хорошего урожая, передают «Дни.ру». Агрономы объяснили, что азот является самым эффективным средством.