Дерматолог рассказала об опасности дачных удобрений

Врач-дерматолог Филева: химические удобрения на даче способы вызвать аллергию и даже отравление
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Химическая токсичность дачных удобрений может вызвать ожоги у человека, заявила Александра Филева Фото:

Дачные удобрения могут быть опасны для здоровья из-за их химической токсичности. Об этом заявила врач-дерматолог Лаборатории «Гемотест» Александра Филева. Она объяснила, что химические удобрения могут вызвать аллергическую реакцию при попадании на кожу, в глаза, нос или рот.

«Распыление удобрений на открытом воздухе опасно тем, что микроскопические капли раствора легко разлетаются даже при несильном ветре и могут попасть на человека», — рассказала Филева «Газете.ру». Она добавила, что некоторые средства довольно «агрессивны». По словам дерматолога, они могут вызвать приступ кашля, слезоточивость, зуд, рвоту и другие негативные реакции организма. Филева порекомендовала отложить обработку растений, если на улице сильный ветер, и посоветовала использовать средства защиты: очки, маску и перчатки.

Ранее эксперты рассказали, чем удобрять растения для хорошего урожая, передают «Дни.ру». Агрономы объяснили, что азот является самым эффективным средством.

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Дачные удобрения могут быть опасны для здоровья из-за их химической токсичности. Об этом заявила врач-дерматолог Лаборатории «Гемотест» Александра Филева. Она объяснила, что химические удобрения могут вызвать аллергическую реакцию при попадании на кожу, в глаза, нос или рот. «Распыление удобрений на открытом воздухе опасно тем, что микроскопические капли раствора легко разлетаются даже при несильном ветре и могут попасть на человека», — рассказала Филева «Газете.ру». Она добавила, что некоторые средства довольно «агрессивны». По словам дерматолога, они могут вызвать приступ кашля, слезоточивость, зуд, рвоту и другие негативные реакции организма. Филева порекомендовала отложить обработку растений, если на улице сильный ветер, и посоветовала использовать средства защиты: очки, маску и перчатки. Ранее эксперты рассказали, чем удобрять растения для хорошего урожая, передают «Дни.ру». Агрономы объяснили, что азот является самым эффективным средством.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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