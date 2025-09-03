Московского пенсионера обвинили в подготовке к теракту с помощью дронов

Второй Западный окружной военный суд рассматривает уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Москвы Андрея Евсеева, который обвиняется в попытке организации теракта в столице с помощью дронов. Кроме того, мужчине вменяют еще четыре статьи: о незаконном хранении взрывчатых веществ и огнестрельного оружия, попытке изготовления взрывных устройств и нанесении побоев. Об этом свидетельствуют материалы дела.
«Уголовное дело в отношении Евсеева было возбуждено в июне 2024 года по ст. 116 УК РФ (нанесение побоев), <...> ст. 30 ч. 1 ст. 205 ч. 1 УК РФ (попытка совершения террористического акта)», — сказано в документах. Информацию передает ТАСС.
Гособвинитель потребовал назначить Андрею Евсееву наказание в виде 14 лет лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся 11 лет — в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, мужчине предлагается назначить штраф в размере 400 тысяч рублей. В ходе судебного процесса Евсеев частично признал свою вину, заявив, что посещал сайты и telegram-каналы экстремистской направленности исключительно из любопытства, а аэросъемку объектов инфраструктуры Южного административного округа Москвы осуществлял для личных нужд. Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила его вменяемость.
Андрей Евсеев работает водителем-экспедитором в компании, специализирующейся на продаже химических реактивов. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он стал участником конфликта с прохожим и сам обратился в полицию. Сотрудник правоохранительных органов обратил внимание на футболку, надетую на мужичину, с надписью «Украина» и выражаемые им проукраинские взгляды, что вызвало подозрения. В ходе обыска по месту жительства обвиняемого были обнаружены 14 квадрокоптеров, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также украинские флаги. Кроме того, следователи изъяли компоненты, потенциально пригодные для изготовления взрывных устройств. Сам Евсеев сообщил, что планировал переделать травматическое оружие в боевое, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.