В МИД РФ высказались о заинтересованности США в переговорах по Украине

Захарова: нет сомнений, что США искренне заинтересованы в мире на Украине
Дональд Трамп заинтересован в мире на Украине, отметили в МИД РФ
Дональд Трамп заинтересован в мире на Украине, отметили в МИД РФ
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

У Москвы нет сомнений в искренней заинтересованности администрации Дональда Трампа в урегулировании ситуации на Украине. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«У Москвы нет сомнений, что в администрации Трампа проявляют искреннюю заинтересованность в урегулировании конфликта на Украине», — подчеркнула Захарова на полях ВЭФ. Трансляция мероприятия ведется на официальном сайте форума

Захарова также отмечала, что Россия ждет от Киева ответа на предложение по переговорным группам для решения ряда гуманитарных и других вопросов. Также она добавила, что Москва делает все для урегулирования конфликта

Во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. Главная тема форума в этом году — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». В мероприятии принимают участие делегации из более 70 стран. 

