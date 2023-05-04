Пермяки планируют отдохнуть в отпуске на кредитные деньги

Жители Пермского края, как показало социологическое исследование, собираются отдыхать в кредит. Только 7% опрошенных пермяков не планируют брать кредит на отпуск. Об этом сообщили URA.RU в компании Зарплата.ру.
«Исследование показало, что 16% работающих жителей Прикамья хотят взять кредит на отпуск, а 77% опрошенных не исключают такую возможность. Почти половина участников опроса (48%) собираются взять кредит от 50 до 100 тысяч рублей на отдых», — говорится в исследовании.
По итогу соцопроса выяснилось, что большинство жителей Пермского края (55%) хотят воспользоваться в отпуске кредитными картами. Банковский кредит предпочитают 33% респондентов. Исследование установило, что 12% пермяков планируют занять деньги на отпуск у друзей или знакомых.
Ранее URA.RU писало, что жители Пермского края стали чаще брать ипотечные кредиты. Объем долгов по ипотечным кредитам пермяков превысил 204 миллиарда рублей.
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