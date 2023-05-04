Пермяки планируют отдохнуть в отпуске на кредитные деньги 05 мая 2023 в 00:44 Размер текста - 17 + Жители Прикамья планируют взять кредит на отдых Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Жители Пермского края, как показало социологическое исследование, собираются отдыхать в кредит. Только 7% опрошенных пермяков не планируют брать кредит на отпуск. Об этом сообщили URA.RU в компании Зарплата.ру. «Исследование показало, что 16% работающих жителей Прикамья хотят взять кредит на отпуск, а 77% опрошенных не исключают такую возможность. Почти половина участников опроса (48%) собираются взять кредит от 50 до 100 тысяч рублей на отдых», — говорится в исследовании. По итогу соцопроса выяснилось, что большинство жителей Пермского края (55%) хотят воспользоваться в отпуске кредитными картами. Банковский кредит предпочитают 33% респондентов. Исследование установило, что 12% пермяков планируют занять деньги на отпуск у друзей или знакомых. Ранее URA.RU писало, что жители Пермского края стали чаще брать ипотечные кредиты. Объем долгов по ипотечным кредитам пермяков превысил 204 миллиарда рублей. Жители Пермского края, как показало социологическое исследование, собираются отдыхать в кредит. Только 7% опрошенных пермяков не планируют брать кредит на отпуск. Об этом сообщили URA.RU в компании Зарплата.ру. «Исследование показало, что 16% работающих жителей Прикамья хотят взять кредит на отпуск, а 77% опрошенных не исключают такую возможность. Почти половина участников опроса (48%) собираются взять кредит от 50 до 100 тысяч рублей на отдых», — говорится в исследовании. По итогу соцопроса выяснилось, что большинство жителей Пермского края (55%) хотят воспользоваться в отпуске кредитными картами. Банковский кредит предпочитают 33% респондентов. Исследование установило, что 12% пермяков планируют занять деньги на отпуск у друзей или знакомых. Ранее URA.RU писало, что жители Пермского края стали чаще брать ипотечные кредиты. Объем долгов по ипотечным кредитам пермяков превысил 204 миллиарда рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям