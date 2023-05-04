04 мая 2023

В Екатеринбурге бизнесмены из Вьетнама требует от «Гиперболы» 5 млн рублей

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Корзинка для пикника. Екатеринбург, гипербола, эскалатор, шерстнева анна
Иск на «Гиперболу» подали 19 апреля Фото:

В Екатеринбурге вьетнамская компания «Нафудс Груп», которая занимается производством соков и продажей сушеных фруктов, подала в суд на сеть «Гипербола». Предприниматели хотят отсудить у магазина 5 млн рублей. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

«Исковое заявление ОАО „Нафудс Груп“ (NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY) принять, возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда на 12 мая в 14:30», — указано в деле.

Ранее компания «Екатеринург-2000», являющаяся юридическим лицом оператора сотовой связи «Мотив», подала иск к «Эрикссон корпорация», с которой у нее был заключен договор. Из-за введенных санкций корпорация отказалась выполнять договор.

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В Екатеринбурге вьетнамская компания «Нафудс Груп», которая занимается производством соков и продажей сушеных фруктов, подала в суд на сеть «Гипербола». Предприниматели хотят отсудить у магазина 5 млн рублей. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. «Исковое заявление ОАО „Нафудс Груп“ (NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY) принять, возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда на 12 мая в 14:30», — указано в деле. Ранее компания «Екатеринург-2000», являющаяся юридическим лицом оператора сотовой связи «Мотив», подала иск к «Эрикссон корпорация», с которой у нее был заключен договор. Из-за введенных санкций корпорация отказалась выполнять договор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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