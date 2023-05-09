09 мая 2023

Полиция опровергла информацию о поимке поджигателей леса в Свердловской области

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Мера пресечения по поджигателю ККТ "Космос" Денису Мурашову. Екатеринбург, конвой, подозреваемый, задержанный, мурашов дмитрий
За майские праздники в Свердловской области заведено шесть административных дел за нарушение правил пожарной безопасности Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В полиции опровергли информацию о задержании поджигателей леса в Свердловской области. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

«Поджигателей никто не ловил. Это просто бред. В наше время такую информацию невозможно скрыть, если кто-то думает, что кто-то скрывает от людей правду. Слухи про поджигателей специально распространяют те, кто хочет напугать людей, создать панику», — сказал Валерий Горелых. С 1 по 9 мая 2023 года сотрудниками свердловского гарнизона полиции заведено шесть административных дел по части 3 статья 8.32 КоАП РФ — нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Два административных дела в Каменске-Уральском и по одному в Сухом логу, Камышлове, Асбесте и Артемовском. «В отношении граждан предусмотрены штрафные санкции в размере до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц до 90 тысяч рублей и в отношении юридических лиц до 1 млн рублей. Собранные материалы представители МВД направили для рассмотрения по существу и принятия мер реагирования в региональный МЧС. Учитывая, что обстановка с пожарами на Среднем Урале по прежнему остается сложной, полиция продолжает профилактические мероприятия», — отметил полковник Горелых.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловскую область охватили сильные пожары. Огонь разошелся на несколько тысяч гектар земли. Сотни жителей региона остались без домов. Полная информация о пожарах — в материале URA.RU.

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В полиции опровергли информацию о задержании поджигателей леса в Свердловской области. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. «Поджигателей никто не ловил. Это просто бред. В наше время такую информацию невозможно скрыть, если кто-то думает, что кто-то скрывает от людей правду. Слухи про поджигателей специально распространяют те, кто хочет напугать людей, создать панику», — сказал Валерий Горелых. С 1 по 9 мая 2023 года сотрудниками свердловского гарнизона полиции заведено шесть административных дел по части 3 статья 8.32 КоАП РФ — нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Два административных дела в Каменске-Уральском и по одному в Сухом логу, Камышлове, Асбесте и Артемовском. «В отношении граждан предусмотрены штрафные санкции в размере до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц до 90 тысяч рублей и в отношении юридических лиц до 1 млн рублей. Собранные материалы представители МВД направили для рассмотрения по существу и принятия мер реагирования в региональный МЧС. Учитывая, что обстановка с пожарами на Среднем Урале по прежнему остается сложной, полиция продолжает профилактические мероприятия», — отметил полковник Горелых. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловскую область охватили сильные пожары. Огонь разошелся на несколько тысяч гектар земли. Сотни жителей региона остались без домов. Полная информация о пожарах — в материале URA.RU.
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