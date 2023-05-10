Shot: житель Подмосковья прогнал беспилотник с помощью неприличного жеста

Дачник прогнал беспилотник средним пальцем, сообщает SHOT
Житель города Серпухов в Подмосковье прогнал беспилотник, показав ему средний палец. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Дачник из Серпухова показал средний палец квадрику, залетевшему на его участок, и тот сразу же улетел», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, мужчина заметил БПЛА на высоте около 50 метров, после чего показал ему непристойный жест.
Теперь полиция выясняет, откуда прилетел беспилотник. Уточняется, что никто не пострадал. Сам беспилотник наблюдал за мужчиной около деревни Лукьяново.
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