Shot: житель Подмосковья прогнал беспилотник с помощью неприличного жеста

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, беспилотник, бпла, дрон
Дачник прогнал беспилотник средним пальцем, сообщает SHOT Фото:

Житель города Серпухов в Подмосковье прогнал беспилотник, показав ему средний палец. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Дачник из Серпухова показал средний палец квадрику, залетевшему на его участок, и тот сразу же улетел», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, мужчина заметил БПЛА на высоте около 50 метров, после чего показал ему непристойный жест.

Теперь полиция выясняет, откуда прилетел беспилотник. Уточняется, что никто не пострадал. Сам беспилотник наблюдал за мужчиной около деревни Лукьяново.

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Житель города Серпухов в Подмосковье прогнал беспилотник, показав ему средний палец. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Дачник из Серпухова показал средний палец квадрику, залетевшему на его участок, и тот сразу же улетел», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, мужчина заметил БПЛА на высоте около 50 метров, после чего показал ему непристойный жест. Теперь полиция выясняет, откуда прилетел беспилотник. Уточняется, что никто не пострадал. Сам беспилотник наблюдал за мужчиной около деревни Лукьяново.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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