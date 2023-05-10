10 мая 2023

В свердловском городе часть жителей останется без холодной воды

В Первоуральске из-за проведения работ на трех улицах будет отключена подача холодной воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Воды не будет с 9:00 и до окончания работ Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) в связи с проведением работ отключат холодную воду. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Сегодня с 9:00 и до окончания работ будет отключена подача холодной воды. Адреса ограничения подачи: улица Луначарского, дома с 20 до 75, улица Гагарина, 41 и 77, улица Прокатчиков, 2, 2/1, 2/2, 6», — рассказали на странице «PVK Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Первоуральска для уточнения данной информации. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее URA.RU сообщало об отключении воды в Ревде (Свердловская область). С 15 мая горячую воду отключат на две недели.

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В Первоуральске (Свердловская область) в связи с проведением работ отключат холодную воду. Об этом сообщили в социальных сетях. «Сегодня с 9:00 и до окончания работ будет отключена подача холодной воды. Адреса ограничения подачи: улица Луначарского, дома с 20 до 75, улица Гагарина, 41 и 77, улица Прокатчиков, 2, 2/1, 2/2, 6», — рассказали на странице «PVK Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU отправил запрос в управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Первоуральска для уточнения данной информации. На момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало об отключении воды в Ревде (Свердловская область). С 15 мая горячую воду отключат на две недели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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