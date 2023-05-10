10 мая 2023

Екатеринбуржцам, задыхающимся в квартирах, посоветовали заткнуть вентиляции тряпками

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, дым, смог, вид сверху, туман
Из-за едкого смога екатеринбуржцы задыхаются в собственных квартирах Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В екатеринбургском жилом комплексе «Проспект Мира» по адресу Мира, 47 местные жители пожаловались, что задыхаются из-за приточных вентиляций в квартирах, которые не справляется с сильным запахом гари. В управляющей компании ЖК жильцам посоветовали заткнуть вентиляции тряпками. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU.

«В ночь на 9 мая мы думали, что задохнемся. Проснулись от сильного запаха гари, мокрые простыни во всех комнатах. Ситуацию немного улучшили, выключив на время вентиляцию. Позже в УК „Актив-система“ решили, что этого хватит и вечером 10 мая запускают вентиляцию и начинают травить жильцов и опять в ночь на 11 мая люди задыхаются. Массовые заявки в УК на срочное отключение приточной вентиляции не помогают, а инженер и диспетчер дают устные рекомендации — самостоятельно заклеить или заткнуть тряпкой вентиляцию в каждой комнате», — сказал житель ЖК.

В квартирах по адресу Мира, 47 разведена приточная вентиляция, с помощью которой должен подаваться свежий, увлажненный воздух, который проходит с улицы и фильтруется. В момент, когда весь город утопает в смоге фильтры не справляются и запах гари попадает в квартиры.

Агентство URA.RU обратилось за комментарием в УК «Актив-система», там корреспондента перевели на номер пресс-службы компании. На момент публикации ответ получить не удалось.

В Екатеринбурге в ночь на 11 мая установился едкий смог, который, предположительно, вызван лесными пожарами в Свердловской области. В настоящее время на Северном Урале действуют 57 лесных пожаров общей площадью 99 988 гектаров. Для борьбы с пожарами задействованы 192 специалиста.

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В екатеринбургском жилом комплексе «Проспект Мира» по адресу Мира, 47 местные жители пожаловались, что задыхаются из-за приточных вентиляций в квартирах, которые не справляется с сильным запахом гари. В управляющей компании ЖК жильцам посоветовали заткнуть вентиляции тряпками. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «В ночь на 9 мая мы думали, что задохнемся. Проснулись от сильного запаха гари, мокрые простыни во всех комнатах. Ситуацию немного улучшили, выключив на время вентиляцию. Позже в УК „Актив-система“ решили, что этого хватит и вечером 10 мая запускают вентиляцию и начинают травить жильцов и опять в ночь на 11 мая люди задыхаются. Массовые заявки в УК на срочное отключение приточной вентиляции не помогают, а инженер и диспетчер дают устные рекомендации — самостоятельно заклеить или заткнуть тряпкой вентиляцию в каждой комнате», — сказал житель ЖК. В квартирах по адресу Мира, 47 разведена приточная вентиляция, с помощью которой должен подаваться свежий, увлажненный воздух, который проходит с улицы и фильтруется. В момент, когда весь город утопает в смоге фильтры не справляются и запах гари попадает в квартиры. Агентство URA.RU обратилось за комментарием в УК «Актив-система», там корреспондента перевели на номер пресс-службы компании. На момент публикации ответ получить не удалось. В Екатеринбурге в ночь на 11 мая установился едкий смог, который, предположительно, вызван лесными пожарами в Свердловской области. В настоящее время на Северном Урале действуют 57 лесных пожаров общей площадью 99 988 гектаров. Для борьбы с пожарами задействованы 192 специалиста.
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