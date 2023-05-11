Сгоревший свердловский поселок столкнулся с острой нехваткой питьевой воды

11 мая 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

В Таежном остался только один колодец, откуда местные жители набирают воду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Жители пострадавшего от пожара поселка Таежный (Свердловская область) пожаловались на нехватку питьевой воды. Дело в том, что в поселке до пожара функционировало два колодца, но сейчас работает только один. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился житель поселка Константин, у которого дотла сгорел дом. «Поселок сильно пострадал от пожара. Многие люди лишились жилья, а также элементарных вещей первой необходимости. Больше всего местным жителям не хватает обычной питьевой воды. До того как пожар вспыхнул в Таежном, у нас работало два колодца, но, к сожалению, пожар уничтожил один. Теперь вода есть только в одном», — посетовал Константин. Кроме всего, в Таежном не хватает строительных материалов и электрических предметов. «Волонтеры и неравнодушные бизнесмены отправили нам целую фуру гуманитарной помощи, за что мы им благодарны. Но местным жителям все еще не хватает некоторых предметов. Например, нам нужны инструменты: пилы, шуруповерты, резаки, шурупы. Также нужны холодильники, чтобы хранить еду, чайники, электроплиты и посуда», — отметил уроженец свердловского поселка. Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области вспыхнуло несколько десятков пожаров. Больше всех пострадал поселок Сосьва, который расположен на севере региона. Также огонь частично уничтожил поселок Таежный. Позже свердловский губернатор Евгений Куйвашев выехал на территорию пострадавших от огня поселков. Там он назначил ответственных за восстановление сгоревших территорий. Вся информация о пожарах в области — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители пострадавшего от пожара поселка Таежный (Свердловская область) пожаловались на нехватку питьевой воды. Дело в том, что в поселке до пожара функционировало два колодца, но сейчас работает только один. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился житель поселка Константин, у которого дотла сгорел дом. «Поселок сильно пострадал от пожара. Многие люди лишились жилья, а также элементарных вещей первой необходимости. Больше всего местным жителям не хватает обычной питьевой воды. До того как пожар вспыхнул в Таежном, у нас работало два колодца, но, к сожалению, пожар уничтожил один. Теперь вода есть только в одном», — посетовал Константин. Кроме всего, в Таежном не хватает строительных материалов и электрических предметов. «Волонтеры и неравнодушные бизнесмены отправили нам целую фуру гуманитарной помощи, за что мы им благодарны. Но местным жителям все еще не хватает некоторых предметов. Например, нам нужны инструменты: пилы, шуруповерты, резаки, шурупы. Также нужны холодильники, чтобы хранить еду, чайники, электроплиты и посуда», — отметил уроженец свердловского поселка. Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области вспыхнуло несколько десятков пожаров. Больше всех пострадал поселок Сосьва, который расположен на севере региона. Также огонь частично уничтожил поселок Таежный. Позже свердловский губернатор Евгений Куйвашев выехал на территорию пострадавших от огня поселков. Там он назначил ответственных за восстановление сгоревших территорий. Вся информация о пожарах в области — в материале URA.RU.