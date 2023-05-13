Челябинская полиция задержала четырех членов ОПГ накродилеров

14 мая 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Все задержанные арестованы судом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция задержала четырех участников организованной преступной группировки (ОПГ), которые распространяли наркотики в Челябинской области. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области ликвидирована преступная цепочка, распространявшая наркотические средства на территории Челябинской области. Задержано четверо активных участников преступной группы, у которых изъято 600 граммов синтетического наркосредства PVP», — уточнили в полицейской главке. По данным силовиков, первой задержали курьера-оптовика — женщину 1985 года рождения. У нее было изъято порядка 600 граммов наркотика. Позже были задержаны три наркокурьера — мужчины 1986, 1998 и 2002 годов рождения. Все задержанные арестованы. Ранее в Челябинске к 7,5 годам колонии приговорили одного из членов ОПГ наркодилеров. У него было изъято 1,5 килограмма наркотиков.

Полиция задержала четырех участников организованной преступной группировки (ОПГ), которые распространяли наркотики в Челябинской области. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области ликвидирована преступная цепочка, распространявшая наркотические средства на территории Челябинской области. Задержано четверо активных участников преступной группы, у которых изъято 600 граммов синтетического наркосредства PVP», — уточнили в полицейской главке. По данным силовиков, первой задержали курьера-оптовика — женщину 1985 года рождения. У нее было изъято порядка 600 граммов наркотика. Позже были задержаны три наркокурьера — мужчины 1986, 1998 и 2002 годов рождения. Все задержанные арестованы. Ранее в Челябинске к 7,5 годам колонии приговорили одного из членов ОПГ наркодилеров. У него было изъято 1,5 килограмма наркотиков.