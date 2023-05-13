В Челябинской области сохранятся ночные заморозки

Заморозки ожидаются в воздухе и на почве
В Челябинской области в ночь на 15 мая сохранятся заморозки с температурой до -5 градусов. Об этом сообщает Челябинский гидрометцентр.
«Ночью 15 мая местами в Челябинской области сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 градусов. На 15—17 мая в отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность, местами — чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении гидрометцентра.
Заморозки держатся в регионе с 13 мая. В понедельник, 15 мая, ожидается потепление. Воздух прогреется до +22 градусов.
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