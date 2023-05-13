13 мая 2023
12 мая 2023

В Челябинской области сохранятся ночные заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, опавшие листья, осень, осенний лист
Заморозки ожидаются в воздухе и на почве Фото:

В Челябинской области в ночь на 15 мая сохранятся заморозки с температурой до -5 градусов. Об этом сообщает Челябинский гидрометцентр.

«Ночью 15 мая местами в Челябинской области сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 градусов. На 15—17 мая в отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность, местами — чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении гидрометцентра.

Заморозки держатся в регионе с 13 мая. В понедельник, 15 мая, ожидается потепление. Воздух прогреется до +22 градусов.

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В Челябинской области в ночь на 15 мая сохранятся заморозки с температурой до -5 градусов. Об этом сообщает Челябинский гидрометцентр. «Ночью 15 мая местами в Челябинской области сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 градусов. На 15—17 мая в отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность, местами — чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении гидрометцентра. Заморозки держатся в регионе с 13 мая. В понедельник, 15 мая, ожидается потепление. Воздух прогреется до +22 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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