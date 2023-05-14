Дмитрий Махонин принял участие в открытии мемориальной доски бойцу СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми увековечили память Виктора Сунцова, погибшего в ходе спецоперации. Мемориальную доску, которой у чиновников администрации Перми добивалась вдова, удалось разместить в школе №3 после вмешательства губернатора Дмитрия Махонина.

«Как и обещал, увековечили память о нашем земляке Викторе Сунцове. Ровно год назад он героически погиб, защищая Родину», — сообщил Махонин в Telegram. На открытии присутствовали семья и близкие Сунцова.

Ранее URA.RU рассказывало, что Екатерина Сунцова, чей муж погиб в ходе спецоперации, попросила губернатора об установке памятной доски, так как мэрия Перми ей отказала. Махонин тогда возмутился таким поведением чиновников и обещал решить вопрос до 15 мая.

Разведчик Виктор Сунцов погиб в мае 2022 года. Посмертно награжден Орденом Мужества. Он в течение 20 лет воевал в горячих точках и принимал участие в различных вооруженных конфликтах. Мемориальную доску открыли в школе, где он учился.

Дмитрий Махонин на церемонии открытии памятной доски Виктору Сунцову Дмитрий Махонин в ТГ

Виктор Сунцов погиб ровно год назад Дмитрий Махонин в ТГ