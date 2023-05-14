14 мая 2023
13 мая 2023

Махонин выполнил просьбу вдовы бойца СВО, которой отказали в мэрии Перми. Фото

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Вручение служебных автомобилей сотрудникам полиции. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин принял участие в открытии мемориальной доски бойцу СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Перми увековечили память Виктора Сунцова, погибшего в ходе спецоперации. Мемориальную доску, которой у чиновников администрации Перми добивалась вдова, удалось разместить в школе №3 после вмешательства губернатора Дмитрия Махонина.

«Как и обещал, увековечили память о нашем земляке Викторе Сунцове. Ровно год назад он героически погиб, защищая Родину», — сообщил Махонин в Telegram. На открытии присутствовали семья и близкие Сунцова.

Ранее URA.RU рассказывало, что Екатерина Сунцова, чей муж погиб в ходе спецоперации, попросила губернатора об установке памятной доски, так как мэрия Перми ей отказала. Махонин тогда возмутился таким поведением чиновников и обещал решить вопрос до 15 мая.

Разведчик Виктор Сунцов погиб в мае 2022 года. Посмертно награжден Орденом Мужества. Он в течение 20 лет воевал в горячих точках и принимал участие в различных вооруженных конфликтах. Мемориальную доску открыли в школе, где он учился.

Дмитрий Махонин на церемонии открытии памятной доски Виктору Сунцову
Дмитрий Махонин на церемонии открытии памятной доски Виктору Сунцову
Виктор Сунцов погиб ровно год назад
Виктор Сунцов погиб ровно год назад
Губернатор отдал дань памяти погибшему разведчику
Губернатор отдал дань памяти погибшему разведчику

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В Перми увековечили память Виктора Сунцова, погибшего в ходе спецоперации. Мемориальную доску, которой у чиновников администрации Перми добивалась вдова, удалось разместить в школе №3 после вмешательства губернатора Дмитрия Махонина. «Как и обещал, увековечили память о нашем земляке Викторе Сунцове. Ровно год назад он героически погиб, защищая Родину», — сообщил Махонин в Telegram. На открытии присутствовали семья и близкие Сунцова. Ранее URA.RU рассказывало, что Екатерина Сунцова, чей муж погиб в ходе спецоперации, попросила губернатора об установке памятной доски, так как мэрия Перми ей отказала. Махонин тогда возмутился таким поведением чиновников и обещал решить вопрос до 15 мая. Разведчик Виктор Сунцов погиб в мае 2022 года. Посмертно награжден Орденом Мужества. Он в течение 20 лет воевал в горячих точках и принимал участие в различных вооруженных конфликтах. Мемориальную доску открыли в школе, где он учился.
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