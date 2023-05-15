В Красноуфимске (Свердловская область) полицейские начали поиски 47-летнего Евгения Бурова, который уехал из дома утром 14 мая на зеленом Subaru Forester в неизвестном направлении и пропал. Об этом сообщили в МО МВД России «Красноуфимский».
«Ищем пропавшего 47-летнего Евгения Бурова, который 14 мая в 05:00 уехал из дома на зеленом Subaru Forester в неизвестном направлении. Он не выходит на связь», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте».
Приметы мужчины: рост — 176 сантиметров, длинная борода с косичкой, карие глаза. Он был одет в темно-синие брюки, черные мужские сандали, светло-серые носки, зеленую футболку, темно-синий свитер с черной рябью и темно-зеленую толстовку.
Если вам известно местоположение Бурова, то сообщите в полицию по номеру +7 (343) 947-63-22 или +7 (343) 5-06-02. Силовики гарантируют анонимность.
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