Полицейские разыскивают пропавшего свердловчанина, уехавшего из дома на иномарке. Фото 16 мая 2023 в 05:31 Размер текста - 17 + Силовики ищут мужчину, уехавшего из дома на зеленом Subaru Forester Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Красноуфимске (Свердловская область) полицейские начали поиски 47-летнего Евгения Бурова, который уехал из дома утром 14 мая на зеленом Subaru Forester в неизвестном направлении и пропал. Об этом сообщили в МО МВД России «Красноуфимский». «Ищем пропавшего 47-летнего Евгения Бурова, который 14 мая в 05:00 уехал из дома на зеленом Subaru Forester в неизвестном направлении. Он не выходит на связь», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 176 сантиметров, длинная борода с косичкой, карие глаза. Он был одет в темно-синие брюки, черные мужские сандали, светло-серые носки, зеленую футболку, темно-синий свитер с черной рябью и темно-зеленую толстовку. Если вам известно местоположение Бурова, то сообщите в полицию по номеру +7 (343) 947-63-22 или +7 (343) 5-06-02. Силовики гарантируют анонимность. Мужчина уехал из дома 14 мая Фото: сообщество «МО МВД РФ «Красноуфимский» в соцсети «ВКонтакте» В Красноуфимске (Свердловская область) полицейские начали поиски 47-летнего Евгения Бурова, который уехал из дома утром 14 мая на зеленом Subaru Forester в неизвестном направлении и пропал. Об этом сообщили в МО МВД России «Красноуфимский». «Ищем пропавшего 47-летнего Евгения Бурова, который 14 мая в 05:00 уехал из дома на зеленом Subaru Forester в неизвестном направлении. Он не выходит на связь», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 176 сантиметров, длинная борода с косичкой, карие глаза. Он был одет в темно-синие брюки, черные мужские сандали, светло-серые носки, зеленую футболку, темно-синий свитер с черной рябью и темно-зеленую толстовку. Если вам известно местоположение Бурова, то сообщите в полицию по номеру +7 (343) 947-63-22 или +7 (343) 5-06-02. Силовики гарантируют анонимность. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям