15 мая 2023

Полицейские разыскивают пропавшего свердловчанина, уехавшего из дома на иномарке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики ищут мужчину, уехавшего из дома на зеленом Subaru Forester Фото:

В Красноуфимске (Свердловская область) полицейские начали поиски 47-летнего Евгения Бурова, который уехал из дома утром 14 мая на зеленом Subaru Forester в неизвестном направлении и пропал. Об этом сообщили в МО МВД России «Красноуфимский».

«Ищем пропавшего 47-летнего Евгения Бурова, который 14 мая в 05:00 уехал из дома на зеленом Subaru Forester в неизвестном направлении. Он не выходит на связь», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост — 176 сантиметров, длинная борода с косичкой, карие глаза. Он был одет в темно-синие брюки, черные мужские сандали, светло-серые носки, зеленую футболку, темно-синий свитер с черной рябью и темно-зеленую толстовку.

Если вам известно местоположение Бурова, то сообщите в полицию по номеру +7 (343) 947-63-22 или +7 (343) 5-06-02. Силовики гарантируют анонимность.

Мужчина уехал из дома 14 мая
Мужчина уехал из дома 14 мая
Фото:

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В Красноуфимске (Свердловская область) полицейские начали поиски 47-летнего Евгения Бурова, который уехал из дома утром 14 мая на зеленом Subaru Forester в неизвестном направлении и пропал. Об этом сообщили в МО МВД России «Красноуфимский». «Ищем пропавшего 47-летнего Евгения Бурова, который 14 мая в 05:00 уехал из дома на зеленом Subaru Forester в неизвестном направлении. Он не выходит на связь», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 176 сантиметров, длинная борода с косичкой, карие глаза. Он был одет в темно-синие брюки, черные мужские сандали, светло-серые носки, зеленую футболку, темно-синий свитер с черной рябью и темно-зеленую толстовку. Если вам известно местоположение Бурова, то сообщите в полицию по номеру +7 (343) 947-63-22 или +7 (343) 5-06-02. Силовики гарантируют анонимность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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