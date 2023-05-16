16 мая 2023

Челябинцы начали массово брать кредиты под залог жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области увеличился спрос на кредиты под залог жилья Фото:

Жители Челябинской области значительно увеличили спрос на кредиты под залог жилья. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Сбербанка, в 2022 год всплеск заинтересованности достиг трехкратного размера.

«Объем кредитов по программе „Кредит под залог недвижимости“, которые Сбербанк выдал в Челябинской области, за 2022 год превысил 320 млн рублей. Это в три раза больше показателей 2021 год», — уточнили URA.RU в банке.

В финорганизации добавили, что динамика роста увеличивается. За первый квартал 2023 года по данной программе выдано уже 118 млн рублей. Челябинский экономист Сергей Гордеев объяснил повышенный интерес к продукту экономической турбулентностью. Как Гордеев рассказал URA.RU, в условиях повышенных рисков кредитора клиентам приходится либо переплачивать по высоким ставкам, либо отказаться от похода в банк. Залог активов является выходом, позволяющим рассчитывать на одобрение кредита.

«По гарантированным кредитам банки просят предоставить в залог ликвидное имущество. Каждый автомобиль не заложить, остается квартира или другое жилье», — пояснил Гордеев.

Экономист добавил, что кредит под залог недвижимости несет социальные риски. Чтобы сохранить жилье, специалист призвал всегда помнить о последствиях невозврата кредитных средств.

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Жители Челябинской области значительно увеличили спрос на кредиты под залог жилья. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Сбербанка, в 2022 год всплеск заинтересованности достиг трехкратного размера. «Объем кредитов по программе „Кредит под залог недвижимости“, которые Сбербанк выдал в Челябинской области, за 2022 год превысил 320 млн рублей. Это в три раза больше показателей 2021 год», — уточнили URA.RU в банке. В финорганизации добавили, что динамика роста увеличивается. За первый квартал 2023 года по данной программе выдано уже 118 млн рублей. Челябинский экономист Сергей Гордеев объяснил повышенный интерес к продукту экономической турбулентностью. Как Гордеев рассказал URA.RU, в условиях повышенных рисков кредитора клиентам приходится либо переплачивать по высоким ставкам, либо отказаться от похода в банк. Залог активов является выходом, позволяющим рассчитывать на одобрение кредита. «По гарантированным кредитам банки просят предоставить в залог ликвидное имущество. Каждый автомобиль не заложить, остается квартира или другое жилье», — пояснил Гордеев. Экономист добавил, что кредит под залог недвижимости несет социальные риски. Чтобы сохранить жилье, специалист призвал всегда помнить о последствиях невозврата кредитных средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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