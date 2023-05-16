16 мая 2023

В Екатеринбурге загорелась сухая трава площадью 100 квадратных метров. Видео

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Площадь пожара составила 100 квадратных метров, сообщили в МЧС Фото:

В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш загорелась сухая трава площадью 100 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Поступило сообщение о пожаре на улице Химмашевская. По прибытию огнеборцы обнаружили, что горит сухая растительность на площади 100 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел вечером 16 мая примерно в 21:45, спасатели ликвидировали возгорание через 23 минуты. В тушении пожара участвовали шесть огнеборцев и одна пожарная машина. Видео с места происшествия появилось в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».

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В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш загорелась сухая трава площадью 100 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Поступило сообщение о пожаре на улице Химмашевская. По прибытию огнеборцы обнаружили, что горит сухая растительность на площади 100 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар произошел вечером 16 мая примерно в 21:45, спасатели ликвидировали возгорание через 23 минуты. В тушении пожара участвовали шесть огнеборцев и одна пожарная машина. Видео с места происшествия появилось в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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