В Екатеринбурге загорелась сухая трава площадью 100 квадратных метров. Видео

17 мая 2023 в 00:26 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составила 100 квадратных метров, сообщили в МЧС Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш загорелась сухая трава площадью 100 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Поступило сообщение о пожаре на улице Химмашевская. По прибытию огнеборцы обнаружили, что горит сухая растительность на площади 100 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар произошел вечером 16 мая примерно в 21:45, спасатели ликвидировали возгорание через 23 минуты. В тушении пожара участвовали шесть огнеборцев и одна пожарная машина. Видео с места происшествия появилось в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».

В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш загорелась сухая трава площадью 100 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Поступило сообщение о пожаре на улице Химмашевская. По прибытию огнеборцы обнаружили, что горит сухая растительность на площади 100 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар произошел вечером 16 мая примерно в 21:45, спасатели ликвидировали возгорание через 23 минуты. В тушении пожара участвовали шесть огнеборцев и одна пожарная машина. Видео с места происшествия появилось в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».