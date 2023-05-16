В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш загорелась сухая трава площадью 100 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Поступило сообщение о пожаре на улице Химмашевская. По прибытию огнеборцы обнаружили, что горит сухая растительность на площади 100 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожар произошел вечером 16 мая примерно в 21:45, спасатели ликвидировали возгорание через 23 минуты. В тушении пожара участвовали шесть огнеборцев и одна пожарная машина. Видео с места происшествия появилось в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».
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