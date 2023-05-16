16 мая 2023

На пермском оборонном заводе задержали серийных воров

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Были задержаны до пяти человек Фото:

Полицейские задержали нескольких подозреваемых в кражах на территории «Мотовилихинских заводов» в Перми. По сообщению источников, задержанные систематически похищали металл с предприятия.

«Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю провели мероприятия на ПАО „Мотовилихинские заводы“. Они проводились сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка, в рамках расследования уголовного дела о краже металла в составе организованной группы лиц», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. В пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос.

По информации издания, сотрудники управления по экономической безопасности задержали до пяти человек. Подозреваемые могли по фиктивным документам вывозить металл с территории завода и продавать его третьим лицам. Часть задержанных является сотрудниками предприятия, другие не имеют к заводу отношения. Сумма ущерба устанавливается.

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Полицейские задержали нескольких подозреваемых в кражах на территории «Мотовилихинских заводов» в Перми. По сообщению источников, задержанные систематически похищали металл с предприятия. «Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю провели мероприятия на ПАО „Мотовилихинские заводы“. Они проводились сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка, в рамках расследования уголовного дела о краже металла в составе организованной группы лиц», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. В пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос. По информации издания, сотрудники управления по экономической безопасности задержали до пяти человек. Подозреваемые могли по фиктивным документам вывозить металл с территории завода и продавать его третьим лицам. Часть задержанных является сотрудниками предприятия, другие не имеют к заводу отношения. Сумма ущерба устанавливается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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