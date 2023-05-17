С 20 по 22 мая будет ограничено движение троллейбусов до АМЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на выходные с полуночи субботы 20 мая до 5 часов утра понедельника 22 мая будет ограничено движение троллейбусов по улице Воровского от Свердловского проспекта до кольца «АМЗ». Транспорт изменит схему движения из-за работы контактной сети, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского общественного транспорта.

«С 20 мая до 05:00 22 мая закрывается движение троллейбусов на участке ул. Воровского от Свердловского проспекта до кольца „АМЗ“. Изменения коснутся троллейбусных маршрутов №5,7,12,16. Пользуйтесь автобусами: 14, 51, КМ или 66 по нерегулируемому тарифу», — сообщили в пресс-службе.

Троллейбус № 5 будет курсировать между центральным автовокзалом и парком Гагарина, № 7 будет проследует от ЧМК по Свердловскому проспекту через парк Гагарина, № 12 поедет по улице Молдавской через Свердловский проспект до парка Гагарина и по улице Сони Кривой, маршрут № 16 в это время будет ходить по ЖБИ через ТРК «Урал» и площадь Революции. В понедельник утром все троллейбусных маршрута вернутся к прежним схемам.