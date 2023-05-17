17 мая 2023

В Челябинске отменят движение троллейбусов на оживленной трассе. Карта

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Авария, троллейбус проткнул штангой лобовое стекло автобусу. Челябинск, троллейбус, дтп, автобус, авария
С 20 по 22 мая будет ограничено движение троллейбусов до АМЗ Фото:

В Челябинске на выходные с полуночи субботы 20 мая до 5 часов утра понедельника 22 мая будет ограничено движение троллейбусов по улице Воровского от Свердловского проспекта до кольца «АМЗ». Транспорт изменит схему движения из-за работы контактной сети, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского общественного транспорта.

«С 20 мая до 05:00 22 мая закрывается движение троллейбусов на участке ул. Воровского от Свердловского проспекта до кольца „АМЗ“. Изменения коснутся троллейбусных маршрутов №5,7,12,16. Пользуйтесь автобусами: 14, 51, КМ или 66 по нерегулируемому тарифу», — сообщили в пресс-службе.

Троллейбус № 5 будет курсировать между центральным автовокзалом и парком Гагарина, № 7 будет проследует от ЧМК по Свердловскому проспекту через парк Гагарина, № 12 поедет по улице Молдавской через Свердловский проспект до парка Гагарина и по улице Сони Кривой, маршрут № 16 в это время будет ходить по ЖБИ через ТРК «Урал» и площадь Революции. В понедельник утром все троллейбусных маршрута вернутся к прежним схемам.

Закроют движение троллейбусов по улице Воровского от Свердловского проспекта до кольца «АМЗ» с полуночи субботы до пяти часов утра понедельника
Закроют движение троллейбусов по улице Воровского от Свердловского проспекта до кольца «АМЗ» с полуночи субботы до пяти часов утра понедельника

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В Челябинске на выходные с полуночи субботы 20 мая до 5 часов утра понедельника 22 мая будет ограничено движение троллейбусов по улице Воровского от Свердловского проспекта до кольца «АМЗ». Транспорт изменит схему движения из-за работы контактной сети, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского общественного транспорта. «С 20 мая до 05:00 22 мая закрывается движение троллейбусов на участке ул. Воровского от Свердловского проспекта до кольца „АМЗ“. Изменения коснутся троллейбусных маршрутов №5,7,12,16. Пользуйтесь автобусами: 14, 51, КМ или 66 по нерегулируемому тарифу», — сообщили в пресс-службе. Троллейбус № 5 будет курсировать между центральным автовокзалом и парком Гагарина, № 7 будет проследует от ЧМК по Свердловскому проспекту через парк Гагарина, № 12 поедет по улице Молдавской через Свердловский проспект до парка Гагарина и по улице Сони Кривой, маршрут № 16 в это время будет ходить по ЖБИ через ТРК «Урал» и площадь Революции. В понедельник утром все троллейбусных маршрута вернутся к прежним схемам.
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