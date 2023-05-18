В пермском селе жители на свои деньги благоустроили кладбище

19 мая 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Селяне собрали 160 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В селе Тюинск Пермского края не стали дожидаться помощи властей и сами собрали деньги, чтобы благоустроить местное кладбище. В программу самообложения, когда власти на каждый собранный гражданами рубль добавляют пять, активисты Тюинска не попали, рассказывают местные СМИ. Но людей это не остановило и на новый забор они сами собрали 160 тысяч рублей. «Наконец, силами жителей села огородили кладбище. Хотели воспользоваться казенными деньгами по самообложению, когда на каждый собранный рубль добавляют еще пять. Собрали года три назад 80 тысяч, но в программу попасть не смогли. Нынче собрали еще столько же и на 160 тысяч закупили стройматериалы», — пишет портал ProCHAD. За четыре дня люди сами смонтировали забор и прибрались на погосте. Благоустройство кладбищ — популярный в Пермском крае повод для сбора средств с жителей. Таким образом ремонтировались, например, погосты в Очере и Осе.

В селе Тюинск Пермского края не стали дожидаться помощи властей и сами собрали деньги, чтобы благоустроить местное кладбище. В программу самообложения, когда власти на каждый собранный гражданами рубль добавляют пять, активисты Тюинска не попали, рассказывают местные СМИ. Но людей это не остановило и на новый забор они сами собрали 160 тысяч рублей. «Наконец, силами жителей села огородили кладбище. Хотели воспользоваться казенными деньгами по самообложению, когда на каждый собранный рубль добавляют еще пять. Собрали года три назад 80 тысяч, но в программу попасть не смогли. Нынче собрали еще столько же и на 160 тысяч закупили стройматериалы», — пишет портал ProCHAD. За четыре дня люди сами смонтировали забор и прибрались на погосте. Благоустройство кладбищ — популярный в Пермском крае повод для сбора средств с жителей. Таким образом ремонтировались, например, погосты в Очере и Осе.