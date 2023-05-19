Свердловчанка победила в главном образовательном проекте Путина

В проекте «Лига Лекторов» победила педагог УрГПУ Татьяна Дорохова Фото: Российское общество «Знание»

Преподаватель Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Татьяна Дорохова стала победительницей в федеральном проекте «Лига Лекторов», который был организован обществом «Знание». Дорохова является доцентом кафедры педагогики и педагогической компаративистики, кандидат педагогических наук. В проекте «Лига Лекторов» конкурсантка принимает участие во второй раз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе просветительской организации.

«Я принимаю участие второй год. Началось все с того, что у нас на площадке УрГПУ появилось Общество „Знание“, нам предложили принять участие. Я больше 30 лет читаю лекции, преподаю в школе историю и обществознание. Очень это люблю. Решила, почему бы не попробовать. В прошлом году дошла до финала, в этом году попробовала еще раз. Ура, получилось!», — цитирует Дорохову общество «Знание».

Участие в проекте поддерживали родные и коллеги. «С одной стороны, я чувствую себя счастливой, потому что получилось то, что не получилось год назад. С другой стороны, вы не представляете, сколько людей меня поддерживало, за меня болело. Я четыре или пять раз репетировала финальную лекцию, хотя обычно этого не делаю», — отметила Дорохова.

«Я стала в этом году членом Общества „Знание“, очень много езжу по разным площадкам, работаю с разными аудиториями. И тот факт, что взрослые люди сегодня проявляют интерес к совершенно разным проблемам — проблемам семьи, воспитания, критического мышления, информационным войнам — это значимо. Люди слушают с удовольствием, задают вопросы. И то, что Общество „Знание“ вернулось в таком формате к нам после такого длительного перерыва — это просто замечательно», — резюмировала участница и победительница федерального проекта.

В проекте «Лига Лекторов» приняли участие десятки спикеров со всей страны. Помимо Татьяны Дороховой, в проекте приняли участие и другие свердловчане. Среди них Ольга Зиналиева, Станислав Луткин и Александра Шакирьянова.

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