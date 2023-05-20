Лесной пожар угрожает поселку в Свердловской области

К поселку Малышева (Свердловская область) подошел лесной пожар, населенный пункт затянуло смогом. Об этом сообщают местные жители.
«Лесной пожар приблизился к поселку Малышева. Населенный пункт затянуло густым смогом», — пишут «Известия» со ссылкой на жителей Малышева.
Администрация поселка официальных комментариев пока не дала. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области, ответ ожидается.
Обновлено 21 мая в 11:40 (09:40 МСК):
В ГУ МЧС по Свердловской области успокоили жителей поселка Малышева. По словам представителя ведомства, огонь поселку не угрожает.
Ранее сообщалось, что Свердловскую область накрыло смогом. На уральской трассе из-за дыма произошла массовая авария, в которой погиб человек.
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