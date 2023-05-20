20 мая 2023

Лесной пожар угрожает поселку в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Крупный пожар приблизился к поселку Малышева (архивное фото) Фото:
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Пожары в Свердловской области

К поселку Малышева (Свердловская область) подошел лесной пожар, населенный пункт затянуло смогом. Об этом сообщают местные жители.

«Лесной пожар приблизился к поселку Малышева. Населенный пункт затянуло густым смогом», — пишут «Известия» со ссылкой на жителей Малышева.

Администрация поселка официальных комментариев пока не дала. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области, ответ ожидается.

Обновлено 21 мая в 11:40 (09:40 МСК):

В ГУ МЧС по Свердловской области успокоили жителей поселка Малышева. По словам представителя ведомства, огонь поселку не угрожает.

Ранее сообщалось, что Свердловскую область накрыло смогом. На уральской трассе из-за дыма произошла массовая авария, в которой погиб человек.

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К поселку Малышева (Свердловская область) подошел лесной пожар, населенный пункт затянуло смогом. Об этом сообщают местные жители. «Лесной пожар приблизился к поселку Малышева. Населенный пункт затянуло густым смогом», — пишут «Известия» со ссылкой на жителей Малышева. Администрация поселка официальных комментариев пока не дала. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области, ответ ожидается. Обновлено 21 мая в 11:40 (09:40 МСК): В ГУ МЧС по Свердловской области успокоили жителей поселка Малышева. По словам представителя ведомства, огонь поселку не угрожает. Ранее сообщалось, что Свердловскую область накрыло смогом. На уральской трассе из-за дыма произошла массовая авария, в которой погиб человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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