Лесной пожар угрожает поселку в Свердловской области

21 мая 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Крупный пожар приблизился к поселку Малышева (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области К поселку Малышева (Свердловская область) подошел лесной пожар, населенный пункт затянуло смогом. Об этом сообщают местные жители. «Лесной пожар приблизился к поселку Малышева. Населенный пункт затянуло густым смогом», — пишут «Известия» со ссылкой на жителей Малышева. Администрация поселка официальных комментариев пока не дала. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области, ответ ожидается. Обновлено 21 мая в 11:40 (09:40 МСК): В ГУ МЧС по Свердловской области успокоили жителей поселка Малышева. По словам представителя ведомства, огонь поселку не угрожает. Ранее сообщалось, что Свердловскую область накрыло смогом. На уральской трассе из-за дыма произошла массовая авария, в которой погиб человек.

К поселку Малышева (Свердловская область) подошел лесной пожар, населенный пункт затянуло смогом. Об этом сообщают местные жители. «Лесной пожар приблизился к поселку Малышева. Населенный пункт затянуло густым смогом», — пишут «Известия» со ссылкой на жителей Малышева. Администрация поселка официальных комментариев пока не дала. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области, ответ ожидается. Обновлено 21 мая в 11:40 (09:40 МСК): В ГУ МЧС по Свердловской области успокоили жителей поселка Малышева. По словам представителя ведомства, огонь поселку не угрожает. Ранее сообщалось, что Свердловскую область накрыло смогом. На уральской трассе из-за дыма произошла массовая авария, в которой погиб человек.