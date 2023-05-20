Свердловские спасатели борются с десятками лесных пожаров

Спасатели тушат 32 лесных пожара в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Спасатели за сутки ликвидировали 12 лесных пожаров в Свердловской области, сотрудники МЧС продолжают бороться с 32 действующими очагами, 12 из которых локализованы. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«За 20 мая в Свердловской области ликвидированы 12 природных пожаров. Но еще продолжают действовать 32 пожара, из них 12 — локализованы», — пишет пресс-служба свердловского МЧС в Telegram. В тушении были задействованы восемь бортов авиации РСЧС, в том числе самолеты Бе-200 и Ил-76 МЧС РФ.

Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики области нет, подчеркнули в ведомстве. С пожарами борются около тысячи сотрудников МЧС, Авиалесоохраны и местных лесничеств. Также задействовано более 170 единиц спецтехники, рассказали в telegram-канале департамента информационной политики Свердловской области (ДИП).

Свердловские спасатели 20 мая локализовали пожары:

в Режевском городском округе на площади одной тысячи га;

в Горноуральском городском округе на площади 210 га;

в Артемовском городском округе на площади 363,5 га;

в Гаринском городском округе на площади более 120 га.

В Минприроды Свердловской области отметили, что в числе приоритетных задач сейчас — окарауливание кромок локализованных пожаров. «К организации этой работы привлекают глав муниципальных образований. Специалисты контролируют, чтобы площадь уже локализованных возгораний не увеличивалась», — пояснили в ДИПе.

Ранее спасатели ликвидировали 13 лесных пожаров в Свердловской области. Из-за пожаров регион накрыло смогом, из-за чего на уральской трассе произошло массовое ДТП.