В Екатеринбурге заметили странную женщину, которая лежала на железнодорожных путях. Видео

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Виды города. Пермь, набережная, железная дорога
Екатеринбурженка лежала на железнодорожных путях и утверждала, что отдыхает Фото:

В екатеринбургском микрорайоне Сортировка заметили странную женщину, которая лежала на железнодорожных путях. Информация об этом появилась в соцсетях.

«На Сортировке у железнодорожных путей лежит женщина. Очевидцы подумали, что с ней что-то случилось. Когда к ней подошли, она сказала, что легла отдохнуть. Но лежит она там уже очень долго», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ|Новости Екатеринбурга».

По словам очевидцев, к месту вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В екатеринбургском микрорайоне Сортировка заметили странную женщину, которая лежала на железнодорожных путях. Информация об этом появилась в соцсетях. «На Сортировке у железнодорожных путей лежит женщина. Очевидцы подумали, что с ней что-то случилось. Когда к ней подошли, она сказала, что легла отдохнуть. Но лежит она там уже очень долго», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ|Новости Екатеринбурга». По словам очевидцев, к месту вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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