В Екатеринбурге заметили странную женщину, которая лежала на железнодорожных путях. Видео

21 мая 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

Екатеринбурженка лежала на железнодорожных путях и утверждала, что отдыхает Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В екатеринбургском микрорайоне Сортировка заметили странную женщину, которая лежала на железнодорожных путях. Информация об этом появилась в соцсетях. «На Сортировке у железнодорожных путей лежит женщина. Очевидцы подумали, что с ней что-то случилось. Когда к ней подошли, она сказала, что легла отдохнуть. Но лежит она там уже очень долго», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ|Новости Екатеринбурга». По словам очевидцев, к месту вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

В екатеринбургском микрорайоне Сортировка заметили странную женщину, которая лежала на железнодорожных путях. Информация об этом появилась в соцсетях. «На Сортировке у железнодорожных путей лежит женщина. Очевидцы подумали, что с ней что-то случилось. Когда к ней подошли, она сказала, что легла отдохнуть. Но лежит она там уже очень долго», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ|Новости Екатеринбурга». По словам очевидцев, к месту вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.