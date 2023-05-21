Екатеринбурженка лежала на железнодорожных путях и утверждала, что отдыхает
В екатеринбургском микрорайоне Сортировка заметили странную женщину, которая лежала на железнодорожных путях. Информация об этом появилась в соцсетях.
«На Сортировке у железнодорожных путей лежит женщина. Очевидцы подумали, что с ней что-то случилось. Когда к ней подошли, она сказала, что легла отдохнуть. Но лежит она там уже очень долго», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ|Новости Екатеринбурга».
По словам очевидцев, к месту вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
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