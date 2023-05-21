21 мая 2023

Директор крупной галереи Екатеринбурга остался недоволен «Ночью музеев»

Директор музея ИЗО в Екатеринбурге Корытин отметил противоречивость акции «Ночь музеев»
© Служба новостей «URA.RU»
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Реставрационно-хранительский корпус Культурно-просветительского центра «Эрмитаж – Урал». Екатеринбург, корытин никита
Корытин уверен, что в музеи нужно ходить, минуя толпы людей Фото:

Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин считает, что толпы посетителей в «Ночь музеев» не способствуют должному усвоению информации. По его словам, поход в выставочное пространство должен быть вдумчивым. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«„Ночь музеев“…Самый противоречивый фестиваль: толпы людей в ажиотаже приходят в музей тогда, когда из-за этой толпы невозможно сделать то, для чего музей придуман и приспособлен — спокойно и вдумчиво посмотреть экспозиции», — заявил Корытин. Также директор приложил фото, на котором видно, что в Музее ИЗО во время проведения акции было большое количество горожан.

«Ночь музеев» прошла в Екатеринбурге в ночь с 20 на 21 мая. На Плотинке возле Водонапорной башни открыли самый маленький музей с миниатюрами, где образовалась огромная толпа, желающих взглянуть на него. Также горожанам представили «Уральский народный букварь».

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Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин считает, что толпы посетителей в «Ночь музеев» не способствуют должному усвоению информации. По его словам, поход в выставочное пространство должен быть вдумчивым. Об этом он написал в своем telegram-канале. «„Ночь музеев“…Самый противоречивый фестиваль: толпы людей в ажиотаже приходят в музей тогда, когда из-за этой толпы невозможно сделать то, для чего музей придуман и приспособлен — спокойно и вдумчиво посмотреть экспозиции», — заявил Корытин. Также директор приложил фото, на котором видно, что в Музее ИЗО во время проведения акции было большое количество горожан. «Ночь музеев» прошла в Екатеринбурге в ночь с 20 на 21 мая. На Плотинке возле Водонапорной башни открыли самый маленький музей с миниатюрами, где образовалась огромная толпа, желающих взглянуть на него. Также горожанам представили «Уральский народный букварь».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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