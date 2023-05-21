Директор крупной галереи Екатеринбурга остался недоволен «Ночью музеев»

Директор музея ИЗО в Екатеринбурге Корытин отметил противоречивость акции «Ночь музеев»

22 мая 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Корытин уверен, что в музеи нужно ходить, минуя толпы людей Фото: Анна Майорова © URA.RU Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин считает, что толпы посетителей в «Ночь музеев» не способствуют должному усвоению информации. По его словам, поход в выставочное пространство должен быть вдумчивым. Об этом он написал в своем telegram-канале. «„Ночь музеев“…Самый противоречивый фестиваль: толпы людей в ажиотаже приходят в музей тогда, когда из-за этой толпы невозможно сделать то, для чего музей придуман и приспособлен — спокойно и вдумчиво посмотреть экспозиции», — заявил Корытин. Также директор приложил фото, на котором видно, что в Музее ИЗО во время проведения акции было большое количество горожан. «Ночь музеев» прошла в Екатеринбурге в ночь с 20 на 21 мая. На Плотинке возле Водонапорной башни открыли самый маленький музей с миниатюрами, где образовалась огромная толпа, желающих взглянуть на него. Также горожанам представили «Уральский народный букварь».

Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин считает, что толпы посетителей в «Ночь музеев» не способствуют должному усвоению информации. По его словам, поход в выставочное пространство должен быть вдумчивым. Об этом он написал в своем telegram-канале. «„Ночь музеев“…Самый противоречивый фестиваль: толпы людей в ажиотаже приходят в музей тогда, когда из-за этой толпы невозможно сделать то, для чего музей придуман и приспособлен — спокойно и вдумчиво посмотреть экспозиции», — заявил Корытин. Также директор приложил фото, на котором видно, что в Музее ИЗО во время проведения акции было большое количество горожан. «Ночь музеев» прошла в Екатеринбурге в ночь с 20 на 21 мая. На Плотинке возле Водонапорной башни открыли самый маленький музей с миниатюрами, где образовалась огромная толпа, желающих взглянуть на него. Также горожанам представили «Уральский народный букварь».