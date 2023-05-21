21 мая 2023

В Екатеринбурге отменили крупный международный гастрофестиваль

В Екатеринбурге перенесли с июня на июль международный фестиваль барбекю
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль барбекю в парке им. Маяковского. Екатеринбург, горнунг иван, фестиваль барбекю
Горожане смогут попробовать еду на гриле лишь в июле Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Ежегодный международный фестиваль барбекю, который проходит в Екатеринбурге в начале июня, перенесли на 8 и 9 июля. Виной всему — пожары в Свердловской области. Об этом сообщили организаторы на своем сайте.

«В связи с введением в Свердловской области особого противопожарного режима и рядом чрезвычайных ситуаций, произошедших в области, даты проведения фестиваля переносятся на 8 и 9 июля 2023 года», — заявили представители фестиваля. Мероприятия планировали провести в Историческом сквере.

В рамках фестиваля должны пройти чемпионаты по барбекю среди шеф-поваров, юниоров и любителей, эстафета официантов на звание «Лучший официант Екатеринбурга», мастер-классы. Также гости смогут попробовать еду на гриле от лучших ресторанов города и побывать на «Сырной улице», где отечественные сыровары покажут все, чего добились в рамках импортозамещения.

Начиная с 25 апреля в Свердловской области бушуют лесные пожары. К вечеру 21 мая самая сложная обстановка с лесными пожарами — в Сосьве и Гарях. В пробах воздуха, взятых в Березовском и Верхней Пышме, выявили превышение допустимых концентраций вредных веществ (ПДК).

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ежегодный международный фестиваль барбекю, который проходит в Екатеринбурге в начале июня, перенесли на 8 и 9 июля. Виной всему — пожары в Свердловской области. Об этом сообщили организаторы на своем сайте. «В связи с введением в Свердловской области особого противопожарного режима и рядом чрезвычайных ситуаций, произошедших в области, даты проведения фестиваля переносятся на 8 и 9 июля 2023 года», — заявили представители фестиваля. Мероприятия планировали провести в Историческом сквере. В рамках фестиваля должны пройти чемпионаты по барбекю среди шеф-поваров, юниоров и любителей, эстафета официантов на звание «Лучший официант Екатеринбурга», мастер-классы. Также гости смогут попробовать еду на гриле от лучших ресторанов города и побывать на «Сырной улице», где отечественные сыровары покажут все, чего добились в рамках импортозамещения. Начиная с 25 апреля в Свердловской области бушуют лесные пожары. К вечеру 21 мая самая сложная обстановка с лесными пожарами — в Сосьве и Гарях. В пробах воздуха, взятых в Березовском и Верхней Пышме, выявили превышение допустимых концентраций вредных веществ (ПДК).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...