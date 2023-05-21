В Екатеринбурге отменили крупный международный гастрофестиваль

Ежегодный международный фестиваль барбекю, который проходит в Екатеринбурге в начале июня, перенесли на 8 и 9 июля. Виной всему — пожары в Свердловской области. Об этом сообщили организаторы на своем сайте.
«В связи с введением в Свердловской области особого противопожарного режима и рядом чрезвычайных ситуаций, произошедших в области, даты проведения фестиваля переносятся на 8 и 9 июля 2023 года», — заявили представители фестиваля. Мероприятия планировали провести в Историческом сквере.
В рамках фестиваля должны пройти чемпионаты по барбекю среди шеф-поваров, юниоров и любителей, эстафета официантов на звание «Лучший официант Екатеринбурга», мастер-классы. Также гости смогут попробовать еду на гриле от лучших ресторанов города и побывать на «Сырной улице», где отечественные сыровары покажут все, чего добились в рамках импортозамещения.
Начиная с 25 апреля в Свердловской области бушуют лесные пожары. К вечеру 21 мая самая сложная обстановка с лесными пожарами — в Сосьве и Гарях. В пробах воздуха, взятых в Березовском и Верхней Пышме, выявили превышение допустимых концентраций вредных веществ (ПДК).
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