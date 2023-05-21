Свердловчанам раскрыли, где самая сложная обстановка с лесными пожарами

В Свердловской области самая сложная обстановка с лесными пожарами в Сосьве и Гарях

21 мая 2023 в 23:10 Размер текста - 17 +

К вечеру 21 мая в Свердловской области действует 34 лесных пожара общей площадью 3694 гектаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Самая сложная обстановка к вечеру 21 мая в борьбе с лесными пожарами в Свердловской области в поселках Сосьва (112 гектаров) и в Гарях (100 гектаров). Сейчас туда отправляют дополнительную спецтехнику для тушения огня, сообщили в соцсети. «Сложной остается ситуация с пожарами в Гарях и Сосьве. Туда забрасывают дополнительные силы: 67 работников, четыре гусеничных вездехода, бульдозер-болотоход», — сообщили в telegram-канале «Не для протокола». На данный момент в регионе действует 34 лесных пожара общей площадью 3694 гектаров. В частности, из крупных пожаров спасателям удалось локализовать огонь в Реже (800 гектаров) и в Горноуральском районе (479 гектаров). Среди не локализованных — пожары возле Березовского (423 гектаров) и возле Махнево (793 гектаров). Ранее URA.RU сообщало, что спасатели за 20 мая ликвидировали 12 лесных пожаров в Свердловской области. К утру 21 мая сотрудники МЧС продолжали бороться с 32 действующими очагами, 12 из которых локализованы.

Самая сложная обстановка к вечеру 21 мая в борьбе с лесными пожарами в Свердловской области в поселках Сосьва (112 гектаров) и в Гарях (100 гектаров). Сейчас туда отправляют дополнительную спецтехнику для тушения огня, сообщили в соцсети. «Сложной остается ситуация с пожарами в Гарях и Сосьве. Туда забрасывают дополнительные силы: 67 работников, четыре гусеничных вездехода, бульдозер-болотоход», — сообщили в telegram-канале «Не для протокола». На данный момент в регионе действует 34 лесных пожара общей площадью 3694 гектаров. В частности, из крупных пожаров спасателям удалось локализовать огонь в Реже (800 гектаров) и в Горноуральском районе (479 гектаров). Среди не локализованных — пожары возле Березовского (423 гектаров) и возле Махнево (793 гектаров). Ранее URA.RU сообщало, что спасатели за 20 мая ликвидировали 12 лесных пожаров в Свердловской области. К утру 21 мая сотрудники МЧС продолжали бороться с 32 действующими очагами, 12 из которых локализованы.