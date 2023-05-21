Свердловчанам раскрыли, где самая сложная обстановка с лесными пожарами

В Свердловской области самая сложная обстановка с лесными пожарами в Сосьве и Гарях
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, дым, пожар, гарь, огонь, лесной пожар, пламя, ландшафтный пожар
К вечеру 21 мая в Свердловской области действует 34 лесных пожара общей площадью 3694 гектаров Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Самая сложная обстановка к вечеру 21 мая в борьбе с лесными пожарами в Свердловской области в поселках Сосьва (112 гектаров) и в Гарях (100 гектаров). Сейчас туда отправляют дополнительную спецтехнику для тушения огня, сообщили в соцсети.

«Сложной остается ситуация с пожарами в Гарях и Сосьве. Туда забрасывают дополнительные силы: 67 работников, четыре гусеничных вездехода, бульдозер-болотоход», — сообщили в telegram-канале «Не для протокола».

На данный момент в регионе действует 34 лесных пожара общей площадью 3694 гектаров. В частности, из крупных пожаров спасателям удалось локализовать огонь в Реже (800 гектаров) и в Горноуральском районе (479 гектаров). Среди не локализованных — пожары возле Березовского (423 гектаров) и возле Махнево (793 гектаров).

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели за 20 мая ликвидировали 12 лесных пожаров в Свердловской области. К утру 21 мая сотрудники МЧС продолжали бороться с 32 действующими очагами, 12 из которых локализованы.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самая сложная обстановка к вечеру 21 мая в борьбе с лесными пожарами в Свердловской области в поселках Сосьва (112 гектаров) и в Гарях (100 гектаров). Сейчас туда отправляют дополнительную спецтехнику для тушения огня, сообщили в соцсети. «Сложной остается ситуация с пожарами в Гарях и Сосьве. Туда забрасывают дополнительные силы: 67 работников, четыре гусеничных вездехода, бульдозер-болотоход», — сообщили в telegram-канале «Не для протокола». На данный момент в регионе действует 34 лесных пожара общей площадью 3694 гектаров. В частности, из крупных пожаров спасателям удалось локализовать огонь в Реже (800 гектаров) и в Горноуральском районе (479 гектаров). Среди не локализованных — пожары возле Березовского (423 гектаров) и возле Махнево (793 гектаров). Ранее URA.RU сообщало, что спасатели за 20 мая ликвидировали 12 лесных пожаров в Свердловской области. К утру 21 мая сотрудники МЧС продолжали бороться с 32 действующими очагами, 12 из которых локализованы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...