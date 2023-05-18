18 мая 2023

ФСБ накрыла в Челябинской области четыре подпольные оружейные мастерские. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Сотрудники УФСБ изъяли из незаконного оборота свыше 60 единиц оружия Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области в 2023 году ликвидировали четыре подпольные оружейные мастерские. Как сообщили URA.RU 19 мая в пресс-службе ведомства, в мастерских восстанавливали боевые свойства оружия.

«В 2023 году на территории региона ликвидированы четыре подпольные мастерские по восстановлению боевых свойств средств поражения. В результате оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты 64 единицы огнестрельного оружия, 39 из них переделанные из гражданских образцов в боевые, 1200 патронов различного калибра, 16 основных частей огнестрельного оружия, инструменты для его изготовления или переделки, более 11 килограммов взрывчатых веществ», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что за незаконный оборот оружия осуждены семь человек. Еще в отношении 13 расследуются уголовные дела. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом оружия, продолжается.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области в 2023 году ликвидировали четыре подпольные оружейные мастерские. Как сообщили URA.RU 19 мая в пресс-службе ведомства, в мастерских восстанавливали боевые свойства оружия. «В 2023 году на территории региона ликвидированы четыре подпольные мастерские по восстановлению боевых свойств средств поражения. В результате оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты 64 единицы огнестрельного оружия, 39 из них переделанные из гражданских образцов в боевые, 1200 патронов различного калибра, 16 основных частей огнестрельного оружия, инструменты для его изготовления или переделки, более 11 килограммов взрывчатых веществ», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что за незаконный оборот оружия осуждены семь человек. Еще в отношении 13 расследуются уголовные дела. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом оружия, продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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