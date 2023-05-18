Сотрудники УФСБ изъяли из незаконного оборота свыше 60 единиц оружия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области в 2023 году ликвидировали четыре подпольные оружейные мастерские. Как сообщили URA.RU 19 мая в пресс-службе ведомства, в мастерских восстанавливали боевые свойства оружия.

«В 2023 году на территории региона ликвидированы четыре подпольные мастерские по восстановлению боевых свойств средств поражения. В результате оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты 64 единицы огнестрельного оружия, 39 из них переделанные из гражданских образцов в боевые, 1200 патронов различного калибра, 16 основных частей огнестрельного оружия, инструменты для его изготовления или переделки, более 11 килограммов взрывчатых веществ», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что за незаконный оборот оружия осуждены семь человек. Еще в отношении 13 расследуются уголовные дела. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом оружия, продолжается.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Челябинской области