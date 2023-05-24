Сенаторы СФ поддержат Тюменскую область в развитии

24 мая 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

В СФ примут постановление о поддержке Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совет Федерации будет рекомендовать финансово поддержать Тюменскую области для продолжения-социально экономического развития региона. Об этом 24 мая на заседании СФ заявил сенатор Андрей Шевченко. «Мы подготовим проект постановления „О государственной поддержке социально-экономического развития Тюменской области“, доработаем его», — отметил сенатор. Окончательно документ будет принят на заседании СФ 7 июня. Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор в своем выступлении на заседании федерального парламента попросил сенаторов поддержать регион в запросе федеральных средств на четыре крупных проекта. В их число вошли: очистка озера Алебашево; софинансирование строительства новых школ; возведение нового специализированного центра скорой помощи, с приемно-диагностическим отделением на базе ОКБ №2; восстановление и сохранение объектов культурного наследия в Тобольске.

Совет Федерации будет рекомендовать финансово поддержать Тюменскую области для продолжения-социально экономического развития региона. Об этом 24 мая на заседании СФ заявил сенатор Андрей Шевченко. «Мы подготовим проект постановления „О государственной поддержке социально-экономического развития Тюменской области“, доработаем его», — отметил сенатор. Окончательно документ будет принят на заседании СФ 7 июня. Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор в своем выступлении на заседании федерального парламента попросил сенаторов поддержать регион в запросе федеральных средств на четыре крупных проекта. В их число вошли: очистка озера Алебашево; софинансирование строительства новых школ; возведение нового специализированного центра скорой помощи, с приемно-диагностическим отделением на базе ОКБ №2; восстановление и сохранение объектов культурного наследия в Тобольске.