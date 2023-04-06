Лукашенко: все ядерное оружие нужно уничтожить

Александр Лукашенко заявил о необходимости уничтожить ядерное оружие
Все ядерное оружие в мире нужно собрать в одну кучу и уничтожить. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Таким образом он прокомментировал заявление главы Франции Эммануэля Макрона о том, что нельзя размещать ядерное оружие в Европе.
«Ядерное оружие надо свезти в одну кучу и уничтожить, вот и все», — сказал Александр Лукашенко. Трансляция переговоров двух президентов проходит на телеканале «Россия 24».
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