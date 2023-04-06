Лукашенко: все ядерное оружие нужно уничтожить

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Александр Лукашенко заявил о необходимости уничтожить ядерное оружие Фото:

Все ядерное оружие в мире нужно собрать в одну кучу и уничтожить. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Таким образом он прокомментировал заявление главы Франции Эммануэля Макрона о том, что нельзя размещать ядерное оружие в Европе.

«Ядерное оружие надо свезти в одну кучу и уничтожить, вот и все», — сказал Александр Лукашенко. Трансляция переговоров двух президентов проходит на телеканале «Россия 24».

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Все ядерное оружие в мире нужно собрать в одну кучу и уничтожить. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Таким образом он прокомментировал заявление главы Франции Эммануэля Макрона о том, что нельзя размещать ядерное оружие в Европе. «Ядерное оружие надо свезти в одну кучу и уничтожить, вот и все», — сказал Александр Лукашенко. Трансляция переговоров двух президентов проходит на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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