04 апреля 2023

The Indian Wire: Путин сделал важный шаг против НАТО

The Indian Wire: размещение ядерного оружия в Белоруссии является важным сигналом Путина в сторону НАТО
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Размещение Владимиром Путиным ядерного оружия в Белоруссии заставит Запад действовать осторожнее, сообщают СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии заставит руководство НАТО осторожнее относиться к продолжению оказания помощи Украине. Об этом пишет издание The Indian Wire.

«Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии является действием, направленным против НАТО, чтобы Европа стала осторожно относиться к оказанию помощи Украине», — говорится в материале. Там добавили, что такой шаг также демонстрирует политическую сплоченность России и Белоруссии.

Ранее Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что белорусские военные самолеты получили возможность несения средств ядерного поражения, передает RT. Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов рассказал, что ядерное оружие будет располагаться максимально близко к западным границам белорусского государства, пишет «Национальная служба новостей».

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Решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии заставит руководство НАТО осторожнее относиться к продолжению оказания помощи Украине. Об этом пишет издание The Indian Wire. «Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии является действием, направленным против НАТО, чтобы Европа стала осторожно относиться к оказанию помощи Украине», — говорится в материале. Там добавили, что такой шаг также демонстрирует политическую сплоченность России и Белоруссии. Ранее Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что белорусские военные самолеты получили возможность несения средств ядерного поражения, передает RT. Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов рассказал, что ядерное оружие будет располагаться максимально близко к западным границам белорусского государства, пишет «Национальная служба новостей».
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