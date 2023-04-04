The Indian Wire: Путин сделал важный шаг против НАТО

The Indian Wire: размещение ядерного оружия в Белоруссии является важным сигналом Путина в сторону НАТО

05 апреля 2023 в 07:57 Размер текста - 17 +

Размещение Владимиром Путиным ядерного оружия в Белоруссии заставит Запад действовать осторожнее, сообщают СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии заставит руководство НАТО осторожнее относиться к продолжению оказания помощи Украине. Об этом пишет издание The Indian Wire. «Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии является действием, направленным против НАТО, чтобы Европа стала осторожно относиться к оказанию помощи Украине», — говорится в материале . Там добавили, что такой шаг также демонстрирует политическую сплоченность России и Белоруссии. Ранее Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что белорусские военные самолеты получили возможность несения средств ядерного поражения, передает RT. Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов рассказал, что ядерное оружие будет располагаться максимально близко к западным границам белорусского государства, пишет «Национальная служба новостей».

Решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии заставит руководство НАТО осторожнее относиться к продолжению оказания помощи Украине. Об этом пишет издание The Indian Wire. «Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии является действием, направленным против НАТО, чтобы Европа стала осторожно относиться к оказанию помощи Украине», — говорится в материале. Там добавили, что такой шаг также демонстрирует политическую сплоченность России и Белоруссии. Ранее Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что белорусские военные самолеты получили возможность несения средств ядерного поражения, передает RT. Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов рассказал, что ядерное оружие будет располагаться максимально близко к западным границам белорусского государства, пишет «Национальная служба новостей».