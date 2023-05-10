10 мая 2023

Лукашенко подписал договор с Россией о переработке ядерного топлива

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, лукашенко александр
Путин и Лукашенко подписали законопроект, согласно которому отработанное ядерное топливо будут возвращать в РФ для дальнейшей переработки Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об обращении с отработавшим ядерным топливом (ЯОТ). Соответствующий документ опубликован на Национально-правовом интернет-портале.

«Совету министров Республики Беларусь принять меры, необходимые для реализации положений соглашения», — говорится в тексте закона. Подписанный Лукашенко закон датирован 5 мая.

Согласно законопроекту, отработанное ядерное топливо будут возвращать в Россию для дальнейшей переработки. Соглашение о сотрудничестве в этой сфере было подписано между странами в ноябре 2022 года.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь в ходе сотрудничества смогут преодолеть все санкции Запада в области промышленности. Он напомнил, что Россия смогла решить проблему голода, наладив сельхозпроизводство. Также он говорил о том, что Москва и Минск смогут преодолеть все трудности, несмотря на то, что будет непросто. Лукашенко выразил готовность договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о размещении в стране стратегического ядерного вооружения, так как оно поможет сохранить суверенитет страны.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об обращении с отработавшим ядерным топливом (ЯОТ). Соответствующий документ опубликован на Национально-правовом интернет-портале. «Совету министров Республики Беларусь принять меры, необходимые для реализации положений соглашения», — говорится в тексте закона. Подписанный Лукашенко закон датирован 5 мая. Согласно законопроекту, отработанное ядерное топливо будут возвращать в Россию для дальнейшей переработки. Соглашение о сотрудничестве в этой сфере было подписано между странами в ноябре 2022 года. Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь в ходе сотрудничества смогут преодолеть все санкции Запада в области промышленности. Он напомнил, что Россия смогла решить проблему голода, наладив сельхозпроизводство. Также он говорил о том, что Москва и Минск смогут преодолеть все трудности, несмотря на то, что будет непросто. Лукашенко выразил готовность договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о размещении в стране стратегического ядерного вооружения, так как оно поможет сохранить суверенитет страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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