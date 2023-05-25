Аналитики назвали самые «горячие» точки Екатеринбурга. Карта

Самыми жаркими точками Екатеринбурга являются ТЦ и заводские районы

25 мая 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Прохладнее там, где много зелени и воды Фото: Размик Закарян © URA.RU Исследователи определились самые жаркие места Екатеринбурга с помощью спутниковых снимков. Ими оказались районы, примыкающие к заводам, промзоны и ТРЦ «Гринвич», «Радуга Парк» и «Мега». Прохладнее всего оказалось в северных и южных районах города, которые находятся возле леса. Данными поделились аналитики Лаборатории городских технологий и пространственного развития МИИГАиК. «Промзоны Екатеринбурга в северной части города соседствуют с лесом. Так в районе Эльмаш на расстоянии полутора километров температура может отличаться на 11-17 градусов. Завод нагревает — лес охлаждает», — заявляют представители МИИГАиК, опираясь на данные 2022 года. Самыми холодными местами стали северные и южные районы, которые примыкают к зеленым зонам и возле них нет заводов. Также прохладу можно найти у водоемов. Судя по карте, жарче всего на Уралмаше, Эльмаше, возле завода «Виз-Сталь», торговых центров и оптовых складов. Фото: Лаборатория городских технологий и пространственного развития МИИГАиК

Исследователи определились самые жаркие места Екатеринбурга с помощью спутниковых снимков. Ими оказались районы, примыкающие к заводам, промзоны и ТРЦ «Гринвич», «Радуга Парк» и «Мега». Прохладнее всего оказалось в северных и южных районах города, которые находятся возле леса. Данными поделились аналитики Лаборатории городских технологий и пространственного развития МИИГАиК. «Промзоны Екатеринбурга в северной части города соседствуют с лесом. Так в районе Эльмаш на расстоянии полутора километров температура может отличаться на 11-17 градусов. Завод нагревает — лес охлаждает», — заявляют представители МИИГАиК, опираясь на данные 2022 года. Самыми холодными местами стали северные и южные районы, которые примыкают к зеленым зонам и возле них нет заводов. Также прохладу можно найти у водоемов. Судя по карте, жарче всего на Уралмаше, Эльмаше, возле завода «Виз-Сталь», торговых центров и оптовых складов.