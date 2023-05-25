Аналитики назвали самые «горячие» точки Екатеринбурга. Карта

Самыми жаркими точками Екатеринбурга являются ТЦ и заводские районы
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Цветущие деревья. Весна. Екатеринбург, город екатеринбург, яблони, цирк екатеринбург
Прохладнее там, где много зелени и воды Фото:

Исследователи определились самые жаркие места Екатеринбурга с помощью спутниковых снимков. Ими оказались районы, примыкающие к заводам, промзоны и ТРЦ «Гринвич», «Радуга Парк» и «Мега». Прохладнее всего оказалось в северных и южных районах города, которые находятся возле леса. Данными поделились аналитики Лаборатории городских технологий и пространственного развития МИИГАиК.

«Промзоны Екатеринбурга в северной части города соседствуют с лесом. Так в районе Эльмаш на расстоянии полутора километров температура может отличаться на 11-17 градусов. Завод нагревает — лес охлаждает», — заявляют представители МИИГАиК, опираясь на данные 2022 года.

Самыми холодными местами стали северные и южные районы, которые примыкают к зеленым зонам и возле них нет заводов. Также прохладу можно найти у водоемов. Судя по карте, жарче всего на Уралмаше, Эльмаше, возле завода «Виз-Сталь», торговых центров и оптовых складов.

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Исследователи определились самые жаркие места Екатеринбурга с помощью спутниковых снимков. Ими оказались районы, примыкающие к заводам, промзоны и ТРЦ «Гринвич», «Радуга Парк» и «Мега». Прохладнее всего оказалось в северных и южных районах города, которые находятся возле леса. Данными поделились аналитики Лаборатории городских технологий и пространственного развития МИИГАиК. «Промзоны Екатеринбурга в северной части города соседствуют с лесом. Так в районе Эльмаш на расстоянии полутора километров температура может отличаться на 11-17 градусов. Завод нагревает — лес охлаждает», — заявляют представители МИИГАиК, опираясь на данные 2022 года. Самыми холодными местами стали северные и южные районы, которые примыкают к зеленым зонам и возле них нет заводов. Также прохладу можно найти у водоемов. Судя по карте, жарче всего на Уралмаше, Эльмаше, возле завода «Виз-Сталь», торговых центров и оптовых складов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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