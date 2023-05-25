25 мая 2023
24 мая 2023

Власти ХМАО заключили соглашение с «Ростелеком» для развития цифровой инфраструктуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Извеков, Ростелеком, интервью. Челябинск, ростелеком
Соглашение позволит усовершенствовать цифровое взаимодействие в различных сверах Фото:

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа заключило меморандум о сотрудничестве с ПАО «Ростелеком» в области информационной инфраструктуры и направленный на развитие цифровой экономики. Проект одобрен в ходе заседания регионального правительства.

«В ходе заседания правительства Югры одобрено заключение меморандума о сотрудничестве с публичным акционерным обществом „Ростелеком“ в области развития информационной инфраструктуры. Предметом меморандума является установление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон, направленного на реализацию проектов цифровой экономики», — сообщается на офиуиальном сайте правительства ХМАО.

Проект способствует созданию условий для работы с большими объемами данных. Одно из важных направлений работы — создание IT-инфраструктуры для «умного города». В ходе сотрудничества планируется усовершенствовать систему здравоохранения, провести цифровизацию государственного управления и цифровое взаимодействия с гражданами.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Ханты-Мансийского автономного округа заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве с ПАО «Сургутнефтегаз», в рамках которого в 2023 году будет выделено пять миллиардов рублей. Средства будут направлены на установку систем пожарной сигнализации в ряде населенных пунктов, выполнение проектов по благоустройству, ремонт дорог и проведение капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры.

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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа заключило меморандум о сотрудничестве с ПАО «Ростелеком» в области информационной инфраструктуры и направленный на развитие цифровой экономики. Проект одобрен в ходе заседания регионального правительства. «В ходе заседания правительства Югры одобрено заключение меморандума о сотрудничестве с публичным акционерным обществом „Ростелеком“ в области развития информационной инфраструктуры. Предметом меморандума является установление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон, направленного на реализацию проектов цифровой экономики», — сообщается на офиуиальном сайте правительства ХМАО. Проект способствует созданию условий для работы с большими объемами данных. Одно из важных направлений работы — создание IT-инфраструктуры для «умного города». В ходе сотрудничества планируется усовершенствовать систему здравоохранения, провести цифровизацию государственного управления и цифровое взаимодействия с гражданами. Ранее URA.RU сообщало, что власти Ханты-Мансийского автономного округа заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве с ПАО «Сургутнефтегаз», в рамках которого в 2023 году будет выделено пять миллиардов рублей. Средства будут направлены на установку систем пожарной сигнализации в ряде населенных пунктов, выполнение проектов по благоустройству, ремонт дорог и проведение капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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