В новый санкционный список Японии попали командование ВС РФ и Скабеева

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Ольга Скабеева, скабеева ольга
Ольга Скабеева попала в санкционный список Японии Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Япония заморозила активы высших офицеров командования армии России и телеведущей Ольги Скабеевой. Это следует из документа, опубликованного МИД страны.

Из списка следует, что под санкции попали: начальник штаба российской группировки войск «Запад» генерал-лейтенант Михаил Зуськоко, командующий 90-й гвардейской танковой дивизии Рамиль Ибатуллин, командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. Также под ограничения попала телеведущая Ольга Скабеева, которая ведет политическое ток-шоу «60 минут». В список санкций попал и командующий ВДВ России Михаил Теплинский. Это следует из документа, который опубликовал МИД Японии.

После начала спецоперации Япония стала вводить санкции против России. На данный момент страна заморозила активы почти тысячи человек. 25 мая страна ввела санкции против 78 компаний и 17 физлиц.

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Япония заморозила активы высших офицеров командования армии России и телеведущей Ольги Скабеевой. Это следует из документа, опубликованного МИД страны. Из списка следует, что под санкции попали: начальник штаба российской группировки войск «Запад» генерал-лейтенант Михаил Зуськоко, командующий 90-й гвардейской танковой дивизии Рамиль Ибатуллин, командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. Также под ограничения попала телеведущая Ольга Скабеева, которая ведет политическое ток-шоу «60 минут». В список санкций попал и командующий ВДВ России Михаил Теплинский. Это следует из документа, который опубликовал МИД Японии. После начала спецоперации Япония стала вводить санкции против России. На данный момент страна заморозила активы почти тысячи человек. 25 мая страна ввела санкции против 78 компаний и 17 физлиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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