25 мая 2023

Минфин США внес в санкционный список россиянина, «связанного» с ЧВК «Вагнер»

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
По данным Минфина США, якобы Иван Маслов связан с ЧВК «Вагнер» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В санкционный список Минфина США попал россиянин Иван Маслов якобы, связанный с ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

«[Иван] Маслов, гражданин России, является высокопоставленным сотрудником службы безопасности группы Вагнера, которому Евгений Викторович Пригожин <…> поручил возглавить отряды», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте американского Минфина. Отмечается, что ограничения против Маслова введены на основании указа президента США Джо Байдена.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации киевского режима. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основной задачей является защита мирного населения Донбасса от агрессии со стороны киевских властей. В связи с проведением СВО западные страны начали вводить санкции против РФ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против компании основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

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В санкционный список Минфина США попал россиянин Иван Маслов якобы, связанный с ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается на официальном сайте министерства. «[Иван] Маслов, гражданин России, является высокопоставленным сотрудником службы безопасности группы Вагнера, которому Евгений Викторович Пригожин <…> поручил возглавить отряды», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте американского Минфина. Отмечается, что ограничения против Маслова введены на основании указа президента США Джо Байдена. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации киевского режима. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основной задачей является защита мирного населения Донбасса от агрессии со стороны киевских властей. В связи с проведением СВО западные страны начали вводить санкции против РФ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против компании основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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