Минфин США внес в санкционный список россиянина, «связанного» с ЧВК «Вагнер»

В санкционный список Минфина США попал россиянин Иван Маслов якобы, связанный с ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается на официальном сайте министерства.
«[Иван] Маслов, гражданин России, является высокопоставленным сотрудником службы безопасности группы Вагнера, которому Евгений Викторович Пригожин <…> поручил возглавить отряды», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте американского Минфина. Отмечается, что ограничения против Маслова введены на основании указа президента США Джо Байдена.
Россия проводит на Украине специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации киевского режима. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основной задачей является защита мирного населения Донбасса от агрессии со стороны киевских властей. В связи с проведением СВО западные страны начали вводить санкции против РФ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против компании основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина
В санкционный список Минфина США попал россиянин Иван Маслов якобы, связанный с ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается на официальном сайте министерства. «[Иван] Маслов, гражданин России, является высокопоставленным сотрудником службы безопасности группы Вагнера, которому Евгений Викторович Пригожин <…> поручил возглавить отряды», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте американского Минфина. Отмечается, что ограничения против Маслова введены на основании указа президента США Джо Байдена. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации киевского режима. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основной задачей является защита мирного населения Донбасса от агрессии со стороны киевских властей. В связи с проведением СВО западные страны начали вводить санкции против РФ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против компании основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина