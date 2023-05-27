Мошенники за день украли у трех свердловчан более полутора миллионов рублей

Двое свердловчан перевели мошенникам на якобы «безопасный счет» около 900 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) мошенники 25 мая украли у трех человек более 1,6 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД «Каменск-Уральский».

«За один день жители Каменска-Уральского обогатили мошенников на 1 617 350 рублей. В полицию 25 мая поступило три заявления по факту завладения обманным путем денежными средствами граждан», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам полицейских, одна женщина отдала мошенникам более 600 тысяч рублей, думая, что зарабатывает на бирже. Также еще два свердловчанина перевели злоумышленникам на якобы «безопасный счет» 500 и 400 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что аферисты 15 мая украли у жителей Каменска-Уральского 780 тысяч рублей. Суммарно от действий мошенников за день пострадало четыре человека.