Мошенники за день украли у трех свердловчан более полутора миллионов рублей

В Каменске-Уральском (Свердловская область) мошенники 25 мая украли у трех человек более 1,6 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД «Каменск-Уральский».
«За один день жители Каменска-Уральского обогатили мошенников на 1 617 350 рублей. В полицию 25 мая поступило три заявления по факту завладения обманным путем денежными средствами граждан», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам полицейских, одна женщина отдала мошенникам более 600 тысяч рублей, думая, что зарабатывает на бирже. Также еще два свердловчанина перевели злоумышленникам на якобы «безопасный счет» 500 и 400 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что аферисты 15 мая украли у жителей Каменска-Уральского 780 тысяч рублей. Суммарно от действий мошенников за день пострадало четыре человека.
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