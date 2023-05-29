Посол ЦАР назвал условие для достижения мира на Украине

Посол ЦАР Додону: США и их союзники должны перестать накачивать Украину оружием

29 мая 2023 в 06:03 Размер текста - 17 +

США и их союзники должны перестать поставлять оружие Киеву, считает Додону-Пунагаза Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и их союзники должны перестать накачивать Украину оружием. Об этом заявил посол страны в Москве Леон Додону-Пунагаза, отметив, что это основное условие для достижения мира на Украине. По его словам, уже шесть африканских стран проявили желание помочь урегулировать конфликт России и Украины. «Да, Африканский союз действительно решил, что президенты этих государств поедут в Россию и на Украину. Мирная инициатива — это шаг в правильном направлении. Потому что мы очень надеемся на окончание конфликта. Американцы и их союзники должны перестать накачивать Украину вооружением», — передают слова Додону-Пунагаза «Известия». Ранее Додону-Пунагаза сообщил, что Африка хотела бы разместить у себя военную базу РФ, где могли бы размещаться до 10 тысяч солдат. Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время в Санкт-Петербурге.

США и их союзники должны перестать накачивать Украину оружием. Об этом заявил посол страны в Москве Леон Додону-Пунагаза, отметив, что это основное условие для достижения мира на Украине. По его словам, уже шесть африканских стран проявили желание помочь урегулировать конфликт России и Украины. «Да, Африканский союз действительно решил, что президенты этих государств поедут в Россию и на Украину. Мирная инициатива — это шаг в правильном направлении. Потому что мы очень надеемся на окончание конфликта. Американцы и их союзники должны перестать накачивать Украину вооружением», — передают слова Додону-Пунагаза «Известия». Ранее Додону-Пунагаза сообщил, что Африка хотела бы разместить у себя военную базу РФ, где могли бы размещаться до 10 тысяч солдат. Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время в Санкт-Петербурге.