Посол ЦАР назвал условие для достижения мира на Украине

Посол ЦАР Додону: США и их союзники должны перестать накачивать Украину оружием
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США и их союзники должны перестать поставлять оружие Киеву, считает Додону-Пунагаза Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США и их союзники должны перестать накачивать Украину оружием. Об этом заявил посол страны в Москве Леон Додону-Пунагаза, отметив, что это основное условие для достижения мира на Украине. По его словам, уже шесть африканских стран проявили желание помочь урегулировать конфликт России и Украины.

«Да, Африканский союз действительно решил, что президенты этих государств поедут в Россию и на Украину. Мирная инициатива — это шаг в правильном направлении. Потому что мы очень надеемся на окончание конфликта. Американцы и их союзники должны перестать накачивать Украину вооружением», — передают слова Додону-Пунагаза «Известия».

Ранее Додону-Пунагаза сообщил, что Африка хотела бы разместить у себя военную базу РФ, где могли бы размещаться до 10 тысяч солдат. Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время в Санкт-Петербурге.

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США и их союзники должны перестать накачивать Украину оружием. Об этом заявил посол страны в Москве Леон Додону-Пунагаза, отметив, что это основное условие для достижения мира на Украине. По его словам, уже шесть африканских стран проявили желание помочь урегулировать конфликт России и Украины. «Да, Африканский союз действительно решил, что президенты этих государств поедут в Россию и на Украину. Мирная инициатива — это шаг в правильном направлении. Потому что мы очень надеемся на окончание конфликта. Американцы и их союзники должны перестать накачивать Украину вооружением», — передают слова Додону-Пунагаза «Известия». Ранее Додону-Пунагаза сообщил, что Африка хотела бы разместить у себя военную базу РФ, где могли бы размещаться до 10 тысяч солдат. Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время в Санкт-Петербурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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